Войска "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника
Войска "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника - РИА Новости, 06.10.2025
Войска "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника
Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила свыше 370 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:14:00+03:00
2025-10-06T12:14:00+03:00
2025-10-06T12:33:00+03:00
Войска "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 370 боевиков в зоне действия войск "Восток"