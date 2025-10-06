Рейтинг@Mail.ru
Войска "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 06.10.2025 (обновлено: 12:33 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/svo-2046604130.html
Войска "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника
Войска "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника - РИА Новости, 06.10.2025
Войска "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника
Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила свыше 370 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:14:00+03:00
2025-10-06T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
привольное
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_4bef33dd4113a7843cd06af9d7140273.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
привольное
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1691db8c6ec8db69cf139b57baceb1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
привольное, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Привольное, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Безопасность
Войска "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 370 боевиков в зоне действия войск "Восток"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила свыше 370 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"Противник потерял свыше 370 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Привольное, Павловка, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПривольноеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала