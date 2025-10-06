Группировка войск "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 225 военнослужащих ВСУ, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия, а также станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.