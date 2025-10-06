https://ria.ru/20251006/svo-2046603590.html
Группировка войск "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 06.10.2025
Группировка войск "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 225 военнослужащих ВСУ, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины в Донецкой Народной... РИА Новости, 06.10.2025
Группировка войск "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 225 боевиков в зоне действия войск "Юг"