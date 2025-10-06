Рейтинг@Mail.ru
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 06.10.2025 (обновлено: 12:33 06.10.2025)
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 230 боевиков в зоне действия войск "Запад"

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Поражение было нанесено в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Петровка в Харьковской области, Новониколаевка и Ямполь в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
