https://ria.ru/20251006/svo-2046585781.html
ВС России уничтожили установку HIMARS ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили установку HIMARS ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 06.10.2025
ВС России уничтожили установку HIMARS ВСУ в Харьковской области
Пусковая установка HIMARS или аналогичная ей система, а также склады с беспилотниками поражены в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:24:00+03:00
2025-10-06T10:24:00+03:00
2025-10-06T10:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_08c74dbcac22b3e04ded593542e27b09.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b815fd2de4ca2677ecc9b355f179758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили установку HIMARS ВСУ в Харьковской области
ВС РФ уничтожили HIMARS и аналогичную ей установку в Харьковской области