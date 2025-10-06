https://ria.ru/20251006/svatovo-2046663256.html
При ударе дронов ВСУ по автомобилю в ЛНР погиб мирный житель
При ударе дронов ВСУ по автомобилю в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 06.10.2025
При ударе дронов ВСУ по автомобилю в ЛНР погиб мирный житель
Мужчина погиб, второй получил ранение в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в городе Сватово Луганской Народной Республики, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.10.2025
При ударе дронов ВСУ по автомобилю в Сватово ЛНР погиб мирный житель