При ударе дронов ВСУ по автомобилю в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 06.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 06.10.2025
При ударе дронов ВСУ по автомобилю в ЛНР погиб мирный житель
При ударе дронов ВСУ по автомобилю в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 06.10.2025
При ударе дронов ВСУ по автомобилю в ЛНР погиб мирный житель
Мужчина погиб, второй получил ранение в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в городе Сватово Луганской Народной Республики, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
вооруженные силы украины
луганская народная республика
сватово
луганская народная республика
в мире, сватово, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
При ударе дронов ВСУ по автомобилю в ЛНР погиб мирный житель

При ударе дронов ВСУ по автомобилю в Сватово ЛНР погиб мирный житель

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 окт – РИА Новости. Мужчина погиб, второй получил ранение в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в городе Сватово Луганской Народной Республики, сообщает правительство региона.
Сватово в результате атаки беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю погиб мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.
Уточняется, что еще один житель города - 61-летний мужчина - ранен.
"Он с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу. Состояние пострадавшего средней тяжести", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала