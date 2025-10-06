Армянский суд отказался отправлять под стражу главу "Черной пантеры"

ЕРЕВАН, 6 окт - РИА Новости. Апелляционный суд Армении отказался отправлять под стражу главу военно-патриотической организации "Черная пантера" Сероба Гаспаряна, которого армянские правоохранители обвиняют в якобы попытке захвата власти; решение суда первой инстанции о применении в его отношении домашнего ареста осталось неизменным, сообщил адвокат обвиняемого Эрик Алексанян.