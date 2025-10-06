Армянский суд отказался отправлять под стражу главу "Черной пантеры"

ЕРЕВАН, 6 окт - РИА Новости. Апелляционный суд Армении отказался отправлять под стражу главу военно-патриотической организации "Черная пантера" Сероба Гаспаряна, которого армянские правоохранители обвиняют в якобы попытке захвата власти; решение суда первой инстанции о применении в его отношении домашнего ареста осталось неизменным, сообщил адвокат обвиняемого Эрик Алексанян.
В сентябре 2024 года следственный комитет Армении заявил, что в республике была обезврежена группа, которая якобы вербовала участников и организовала их подготовку в России с целью захвата власти в Ереване. При этом не указывалось, кто в РФ, по мнению Еревана, занимался такой подготовкой, а конкретных доказательств предъявлено не было. Гаспарян был арестован по этому делу. Свою вину он не признал. В конце августа суд перевел его под домашний арест. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда на полях Евразийского женского форума иронично прокомментировала заявления властей Армении, отметив, что надеется, что "не по этой причине закрылся Comedy Club" - что совпало с заявлениями развлекательного шоу о его закрытии после 19 лет выхода в эфир.
"Рассмотрев жалобу прокурора на решение суда первой инстанции, который после длительного содержания под стражей перевел Гаспаряна под домашний арест с залогом в размере 10 миллионов драмов (26 тысяч долларов), Апелляционный суд отклонил апелляцию и оставил в силе решение суда первой инстанции", - написал Алексанян в соцсети Facebook *.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.