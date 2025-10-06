https://ria.ru/20251006/sud-2046684821.html
Власти Иллинойса подали в суд на администрацию Трампа
Власти Иллинойса подали в суд на администрацию Трампа - РИА Новости, 06.10.2025
Власти Иллинойса подали в суд на администрацию Трампа
Власти Иллинойса подали в федеральный суд иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за развертывания сил Нацгвардии. РИА Новости, 06.10.2025
ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Власти Иллинойса подали в федеральный суд иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за развертывания сил Нацгвардии.
"Истцы просят суд немедленно остановить незаконную, опасную и неконституционную федерализацию подразделений Национальной гвардии США, включая части Иллинойса и Техаса", — говорится в иске, с которым ознакомилось РИА Новости.
Накануне Трамп
распорядился направить в Чикаго
300 солдат Нацгвардии. До этого в городе разместили силы погранично-таможенной службы. Губернатор штата Иллинойс
Джей Прицкер заявлял, что прибывшие силовики вооружены, и обвинил их в запугивании жителей.
В начале сентября президент США сообщил, что вскоре использует Нацгвардию для борьбы с преступностью в Чикаго, назвав его самым опасным городом в мире. Позднее он также поручил главе Пентагона Питу Хегсету
предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда
и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа"
.
В середине августа Трамп объявлял о мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Туда направили войска Нацгвардии, местная полиция перешла под прямой контроль федерального правительства.