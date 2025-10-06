Власти Иллинойса подали в суд на администрацию Трампа

"Истцы просят суд немедленно остановить незаконную, опасную и неконституционную федерализацию подразделений Национальной гвардии США, включая части Иллинойса и Техаса", — говорится в иске, с которым ознакомилось РИА Новости.

В середине августа Трамп объявлял о мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Туда направили войска Нацгвардии, местная полиция перешла под прямой контроль федерального правительства.