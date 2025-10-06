Рейтинг@Mail.ru
17:37 06.10.2025 (обновлено: 18:28 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/sud-2046684821.html
Власти Иллинойса подали в федеральный суд иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за развертывания сил Нацгвардии. РИА Новости, 06.10.2025
Власти Иллинойса подали в суд на администрацию Трампа

Власти Иллинойса подали иск с требованием остановить развертывание Нацгвардии

Столкновения участников акции протеста и федеральных правоохранительных органов в Бродвью, штат Иллинойс. 4 октября 2025
Столкновения участников акции протеста и федеральных правоохранительных органов в Бродвью, штат Иллинойс. 4 октября 2025
© Getty Images / Scott Olson
Столкновения участников акции протеста и федеральных правоохранительных органов в Бродвью, штат Иллинойс. 4 октября 2025
ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Власти Иллинойса подали в федеральный суд иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за развертывания сил Нацгвардии.
"Истцы просят суд немедленно остановить незаконную, опасную и неконституционную федерализацию подразделений Национальной гвардии США, включая части Иллинойса и Техаса", — говорится в иске, с которым ознакомилось РИА Новости.
Американские военные
В Нацгвардии США ответили на вопрос о последствиях шатдауна
2 октября, 19:59
Накануне Трамп распорядился направить в Чикаго 300 солдат Нацгвардии. До этого в городе разместили силы погранично-таможенной службы. Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер заявлял, что прибывшие силовики вооружены, и обвинил их в запугивании жителей.
В начале сентября президент США сообщил, что вскоре использует Нацгвардию для борьбы с преступностью в Чикаго, назвав его самым опасным городом в мире. Позднее он также поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа".
В середине августа Трамп объявлял о мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Туда направили войска Нацгвардии, местная полиция перешла под прямой контроль федерального правительства.
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
Суд в США заблокировал решение о развертывании нацгвардии в Портленде
5 октября, 03:20
 
