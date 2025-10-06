Суд возбудил дело о банкротстве экс-топа "Открытие Холдинга"

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка "Траст" возбудил дело о банкротстве Михаила Назарычева, бывшего заместителя гендиректора "Открытие Холдинга", в то время основного акционера банка "Открытие", и назначил на 19 ноября проверку обоснованности заявления "Траста", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

На том же заседании будут рассмотрено ходатайство заявителя о рассмотрении дела о банкротстве Назарычева в закрытом режиме.

В материалах суда уточняется, что сумма требований заявителя к должнику превышает 107,1 миллиарда рублей. Именно такую сумму арбитражные суды трех инстанций ранее по иску " Траста " солидарно взыскали с " Открытие Холдинга ", Назарычева, бывшего председателя правления банка "Открытие" Евгения Данкевича и бывшего члена правления "Открытия", отвечавшего за корпоративный блок, Геннадия Жужлева

В этом иске, поданном в 2021 году, было заявлено требование о взыскании убытков, причиненных в ходе первой санации банка "Траст", которую с 2014 по 2017 год проводили банк "Открытие" и "Открытие Холдинг".

Разбирательство проходило в закрытом режиме. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, сумма иска была рассчитана по формуле из закона о банкротстве, применяемой для определения убытков, причиненных санацией, но в итоге суд взыскал убытки, причиненные конкретными сделками, которые совершались и одобрялись ответчиками в этот период.

"Траст" объяснял подачу иска тем, что действия или бездействие ответчиков привели к повторной санации банка в 2018 году.

В материалах суда говорится, что с 14 марта 2018 года Банк России в качестве финансовой помощи "Трасту" в соответствии с планом второй санации предоставил ему 318,9 миллиарда рублей в форме депозитов и 300 миллионов рублей на докапитализацию.

ЦБ в декабре 2014 года принял решение санировать банк "Траст" при помощи Агентства по страхованию вкладов ( АСВ ). Санатором был выбран банк " ФК Открытие ", который получил на оздоровление "Траста" 127 миллиардов рублей, а потом попросил еще около 50 миллиардов.