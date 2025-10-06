Рейтинг@Mail.ru
Суд возбудил дело о банкротстве экс-топа "Открытие Холдинга"
16:47 06.10.2025
Суд возбудил дело о банкротстве экс-топа "Открытие Холдинга"
Суд возбудил дело о банкротстве экс-топа "Открытие Холдинга" - РИА Новости, 06.10.2025
Суд возбудил дело о банкротстве экс-топа "Открытие Холдинга"
Арбитражный суд Москвы по заявлению банка "Траст" возбудил дело о банкротстве Михаила Назарычева, бывшего заместителя гендиректора "Открытие Холдинга", в то... РИА Новости, 06.10.2025
Суд возбудил дело о банкротстве экс-топа "Открытие Холдинга"

Суд начал банкротство экс-топа "Открытие Холдинга" за долг в 107 млрд рублей

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка "Траст" возбудил дело о банкротстве Михаила Назарычева, бывшего заместителя гендиректора "Открытие Холдинга", в то время основного акционера банка "Открытие", и назначил на 19 ноября проверку обоснованности заявления "Траста", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На том же заседании будут рассмотрено ходатайство заявителя о рассмотрении дела о банкротстве Назарычева в закрытом режиме.
В материалах суда уточняется, что сумма требований заявителя к должнику превышает 107,1 миллиарда рублей. Именно такую сумму арбитражные суды трех инстанций ранее по иску "Траста" солидарно взыскали с "Открытие Холдинга", Назарычева, бывшего председателя правления банка "Открытие" Евгения Данкевича и бывшего члена правления "Открытия", отвечавшего за корпоративный блок, Геннадия Жужлева.
В этом иске, поданном в 2021 году, было заявлено требование о взыскании убытков, причиненных в ходе первой санации банка "Траст", которую с 2014 по 2017 год проводили банк "Открытие" и "Открытие Холдинг".
Разбирательство проходило в закрытом режиме. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, сумма иска была рассчитана по формуле из закона о банкротстве, применяемой для определения убытков, причиненных санацией, но в итоге суд взыскал убытки, причиненные конкретными сделками, которые совершались и одобрялись ответчиками в этот период.
"Траст" объяснял подачу иска тем, что действия или бездействие ответчиков привели к повторной санации банка в 2018 году.
В материалах суда говорится, что с 14 марта 2018 года Банк России в качестве финансовой помощи "Трасту" в соответствии с планом второй санации предоставил ему 318,9 миллиарда рублей в форме депозитов и 300 миллионов рублей на докапитализацию.
ЦБ в декабре 2014 года принял решение санировать банк "Траст" при помощи Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Санатором был выбран банк "ФК Открытие", который получил на оздоровление "Траста" 127 миллиардов рублей, а потом попросил еще около 50 миллиардов.
Тогдашний зампред ЦБ Василий Поздышев говорил в 2017 году, что "не совсем удачная" санация банка "Траст" создала "определенные проблемы" у санатора. И в августе 2017 года ЦБ был вынужден принимать меры для оздоровления уже самого "Открытия".
