Суд в Пятигорске арестовал россиянина, планировавшего теракт в синагоге

ПЯТИГОРСК, 6 окт – РИА Новости. Пятигорский городской суд арестовал на два месяца задержанного в Пятигорске, планировавшего теракт в синагоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Пятигорского городского суда Ставропольского края от 03.10.2025 года ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемому Карданову Р.А избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 декабря 2025 года", – сообщили в суде.
В пресс-службе уточнили, что 22-летнего фигуранта обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору).
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Ставропольском крае жителя Пятигорска, планировавшего поджог здания Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. У мужчины изъяли два ножа и средства связи, содержащие переписку с зарубежным координатором преступной деятельности в мессенджере Telegram. Из видео ФСБ следует, что задержанный признался, что планировал устроить теракт в синагоге, и раскаялся в содеянном. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил спецслужбы за нейтрализацию террориста.