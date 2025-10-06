Рейтинг@Mail.ru
Суд в Пятигорске арестовал россиянина, планировавшего теракт в синагоге
16:46 06.10.2025 (обновлено: 17:16 06.10.2025)
Суд в Пятигорске арестовал россиянина, планировавшего теракт в синагоге
Суд в Пятигорске арестовал россиянина, планировавшего теракт в синагоге
Пятигорский городской суд арестовал на два месяца задержанного в Пятигорске, планировавшего теракт в синагоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 06.10.2025
происшествия
пятигорск, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, происшествия
Пятигорск, Ставропольский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Происшествия
© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 6 окт – РИА Новости. Пятигорский городской суд арестовал на два месяца задержанного в Пятигорске, планировавшего теракт в синагоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Пятигорского городского суда Ставропольского края от 03.10.2025 года ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемому Карданову Р.А избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 декабря 2025 года", – сообщили в суде.
В пресс-службе уточнили, что 22-летнего фигуранта обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору).
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Ставропольском крае жителя Пятигорска, планировавшего поджог здания Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. У мужчины изъяли два ножа и средства связи, содержащие переписку с зарубежным координатором преступной деятельности в мессенджере Telegram. Из видео ФСБ следует, что задержанный признался, что планировал устроить теракт в синагоге, и раскаялся в содеянном. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил спецслужбы за нейтрализацию террориста.
Кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов на еврейских культовых объектах - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Задержанный в Пятигорске признался, что планировал теракт в синагоге
Пятигорск Ставропольский край Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Telegram Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
