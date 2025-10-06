Рейтинг@Mail.ru
Суд в Швеции смягчил приговор организатору акций с сожжением Корана - РИА Новости, 06.10.2025
16:43 06.10.2025
Суд в Швеции смягчил приговор организатору акций с сожжением Корана
Суд в Швеции смягчил приговор организатору акций с сожжением Корана
Суд в Швеции смягчил приговор организатору акций с сожжением Корана

© AFP 2024 / Fredrik SandbergДатский адвокат и политик Расмус Палудан
Датский адвокат и политик Расмус Палудан - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AFP 2024 / Fredrik Sandberg
Датский адвокат и политик Расмус Палудан. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Шведский апелляционный суд смягчил приговор организатору акций с сожжением Корана Расмусу Палудану и заменил реальный срок на условное наказание и штраф, сообщает в понедельник телеканал SVT.
Суд в Швеции в ноябре 2024 года приговорил лидера датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Палудана к четырем месяцам тюремного заключения за разжигание расовой ненависти на акциях с сожжением Корана.
"Апелляционный суд изменил приговор окружного суда Расмусу Палудану с тюремного заключения на условное наказание", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, Палудану также назначен штраф.
В последние несколько лет Палудан провел несколько акций с сожжением Корана, в том числе у посольства Турции в Стокгольме. Некоторые антиисламистские акции привели к беспорядкам, в результате чего более 300 человек были осуждены за различные правонарушения.
В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана
30 января, 12:29
