Суд конфисковал землю Ходорковского* на Рублевке

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы конфисковал земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, расположенный в подмосковной Жуковке и зарегистрированный на скрывающегося от российского правосудия бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Иск удовлетворить, изъять земельный участок в доход государства", - огласила решение судья.

Приставы считают, что на самом деле зарегистрированный на Дубова участок на Рублевке принадлежит Ходорковскому*, с которого они взыскивают деньги по двум его приговорам.

Как заявил пристав на заседании, этот участок был куплен на средства, полученные преступным путем. Ответчики возражений в суд не прислали.

Суд в Москве в 2012 году заочно приговорил Дубова к восьми годам заключения за хищение бюджетных средств. Представитель ФССП в суде упомянул, что Дубов скрывается, российский паспорт он не получал.

С иском в суд обратился начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Они занимаются исполнительным производством, должниками по которому являются Ходорковский* и экс-глава " Менатепа Платон Лебедев . К Лебедеву в рамках данного иска требования не заявлены.

Как ранее отметили в суде, в ходе ведения сводного исполнительного производства по приговору в отношении Лебедева и Ходорковского* было установлено имущество последнего - земельный участок, зарегистрированный на гражданина Дубова В.М. ФССП просит суд обратить взыскание на данный земельный участок путем передачи его в доход Российской Федерации.