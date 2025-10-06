Рейтинг@Mail.ru
Суд конфисковал землю Ходорковского* на Рублевке
15:41 06.10.2025 (обновлено: 15:46 06.10.2025)
Суд конфисковал землю Ходорковского* на Рублевке
Суд конфисковал землю Ходорковского* на Рублевке - РИА Новости, 06.10.2025
Суд конфисковал землю Ходорковского* на Рублевке
Мещанский суд Москвы конфисковал земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, расположенный в подмосковной Жуковке и зарегистрированный на... РИА Новости, 06.10.2025
москва, владимир дубов, платон лебедев, юкос, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), менатеп, происшествия
Москва, Владимир Дубов, Платон Лебедев, ЮКОС, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Менатеп, Происшествия
Суд конфисковал землю Ходорковского* на Рублевке

Суд конфисковал землю Ходорковского в подмосковной Жуковке

© AP Photo / David AziaМихаил Ходорковский*
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / David Azia
Михаил Ходорковский*. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы конфисковал земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, расположенный в подмосковной Жуковке и зарегистрированный на скрывающегося от российского правосудия бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Иск удовлетворить, изъять земельный участок в доход государства", - огласила решение судья.
НК ЮКОС - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Суд в США отклонил ходатайство России о разбирательстве по делу ЮКОСа
12 июня, 13:16
Приставы считают, что на самом деле зарегистрированный на Дубова участок на Рублевке принадлежит Ходорковскому*, с которого они взыскивают деньги по двум его приговорам.
Как заявил пристав на заседании, этот участок был куплен на средства, полученные преступным путем. Ответчики возражений в суд не прислали.
Суд в Москве в 2012 году заочно приговорил Дубова к восьми годам заключения за хищение бюджетных средств. Представитель ФССП в суде упомянул, что Дубов скрывается, российский паспорт он не получал.
С иском в суд обратился начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Они занимаются исполнительным производством, должниками по которому являются Ходорковский* и экс-глава "Менатепа" Платон Лебедев. К Лебедеву в рамках данного иска требования не заявлены.
Как ранее отметили в суде, в ходе ведения сводного исполнительного производства по приговору в отношении Лебедева и Ходорковского* было установлено имущество последнего - земельный участок, зарегистрированный на гражданина Дубова В.М. ФССП просит суд обратить взыскание на данный земельный участок путем передачи его в доход Российской Федерации.
* Признан иноагентом.
Фунты стерлингов - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Фонд из дела о пропаганде суицида получал деньги от фонда Ходорковского*
3 сентября, 06:13
 
МоскваВладимир ДубовПлатон ЛебедевЮКОСФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)МенатепПроисшествия
 
 
