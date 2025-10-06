В Ростове-на-Дону заочно осудили на пожизненное заключения полковника СБУ

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы сотрудника СБУ за подрыв автомобиля зампредседателя совета министров Херсонской области в 2022 году, в результате которого чиновник пострадал, а его знакомый погиб, сообщает Главная военная прокуратура.

"Южный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении заместителя начальника одного из территориальных управлений службы безопасности Украины полковника Павла Савицкого… Суд приговорил Савицкого к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В суде было установлено, что в декабре 2022 года Савицкий в составе организованной группы осуществлял террористическую деятельность для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти Херсонской области . Под его руководством двое входивших в преступную группу гражданских лиц с использованием противопехотной осколочной мины подорвали автомобиль, в котором находился первый заместитель председателя совета министров – председателя правительства военно-гражданской администрации Херсонской области по финансам и экономике и его знакомый.

В результате взрыва здоровью чиновника причинен тяжкий вред, его знакомый погиб.

Савицкий был признан виновным по п. "б" ч. 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Он объявлен в международный розыск.

Как сообщил журналистам представитель Южного окружного военного суда, перед терактом Савицкий организовал слежку за чиновником. Позднее его подельники заложили мину возле дома потерпевшего. В результате взрыва и.о первого зампредседателя совета министров – председателя правительства военно-гражданской администрации Херсонской области по финансам и экономике получил ранение, его водитель погиб.