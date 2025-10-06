Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону заочно осудили на пожизненное заключения полковника СБУ
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 06.10.2025
В Ростове-на-Дону заочно осудили на пожизненное заключения полковника СБУ
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы сотрудника СБУ за подрыв автомобиля зампредседателя совета... РИА Новости, 06.10.2025
В Ростове-на-Дону заочно осудили на пожизненное заключения полковника СБУ

Суд заочно приговорил к пожизненному заключению полковника СБУ за подрыв машины

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы сотрудника СБУ за подрыв автомобиля зампредседателя совета министров Херсонской области в 2022 году, в результате которого чиновник пострадал, а его знакомый погиб, сообщает Главная военная прокуратура.
"Южный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении заместителя начальника одного из территориальных управлений службы безопасности Украины полковника Павла Савицкого… Суд приговорил Савицкого к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что в декабре 2022 года Савицкий в составе организованной группы осуществлял террористическую деятельность для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти Херсонской области. Под его руководством двое входивших в преступную группу гражданских лиц с использованием противопехотной осколочной мины подорвали автомобиль, в котором находился первый заместитель председателя совета министров – председателя правительства военно-гражданской администрации Херсонской области по финансам и экономике и его знакомый.
В результате взрыва здоровью чиновника причинен тяжкий вред, его знакомый погиб.
Савицкий был признан виновным по п. "б" ч. 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Он объявлен в международный розыск.
Как сообщил журналистам представитель Южного окружного военного суда, перед терактом Савицкий организовал слежку за чиновником. Позднее его подельники заложили мину возле дома потерпевшего. В результате взрыва и.о первого зампредседателя совета министров – председателя правительства военно-гражданской администрации Херсонской области по финансам и экономике получил ранение, его водитель погиб.
Двое подельников Савицкого получили сроки в 2023 году на основании приговора Южного окружного военного суда.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Суд заочно осудил наемника из США, воевавшего за ВСУ
26 сентября, 16:53
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
