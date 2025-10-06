Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест бывшего замгубернатора Ростовской области - РИА Новости, 06.10.2025
14:28 06.10.2025
Суд продлил арест бывшего замгубернатора Ростовской области
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
россия
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
Суд продлил арест бывшего замгубернатора Ростовской области

Суд в Ростове-на-Дону продлил на месяц арест экс-замгубернатора Гончарова

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону продлил на месяц срок содержания под стражей бывшего первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов региона.
"Гончарову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, а именно до 5 ноября 2025 года включительно", - сказал он.
Гончарова задержали в конце февраля. Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, данное дело связано с делом бывшего министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского.
По данным областного УФСБ России, Рачаловского задержали в середине февраля по подозрению в причастности к незаконному выделению более 155 миллионов рублей господдержки сельхозпредприятиям в тяжелом финансовом состоянии. Впоследствии получатели субсидий были объявлены банкротами, а деньги похищены.
По информации источника агентства, именно Гончаров, будучи первым замгубернатора области, распорядился о выделении средств. Свою вину, по данным адвоката, Гончаров не признает.
Суд - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Суд взыскал с экс-зампреда правительства Алтая почти 21 миллион рублей
Вчера, 08:53
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьРоссия
 
 
