Суд продлил арест бывшего замгубернатора Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону продлил на месяц срок содержания под стражей бывшего первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов региона.

"Гончарову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, а именно до 5 ноября 2025 года включительно", - сказал он.

Гончарова задержали в конце февраля. Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, данное дело связано с делом бывшего министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского.

По данным областного УФСБ России , Рачаловского задержали в середине февраля по подозрению в причастности к незаконному выделению более 155 миллионов рублей господдержки сельхозпредприятиям в тяжелом финансовом состоянии. Впоследствии получатели субсидий были объявлены банкротами, а деньги похищены.