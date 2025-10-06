Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве запретил распространять объявление о продаже санкционных сыров - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/sud-2046635444.html
Суд в Москве запретил распространять объявление о продаже санкционных сыров
Суд в Москве запретил распространять объявление о продаже санкционных сыров - РИА Новости, 06.10.2025
Суд в Москве запретил распространять объявление о продаже санкционных сыров
Суд в Москве признал запрещенным к распространению объявление о продаже "санкционных" сыров, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T14:05:00+03:00
2025-10-06T14:05:00+03:00
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773370939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_228c09803da20ea966a213d0fdae4ed9.jpg
https://ria.ru/20250207/minjust-1997868443.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773370939_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_769b04a3014095795b4c8eff4a6e11f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд в Москве запретил распространять объявление о продаже санкционных сыров

Суд в Москве признал запрещенным объявление о продаже санкционных сыров

© Pixabay / MammiyaСыр и виноград
Сыр и виноград - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Pixabay / Mammiya
Сыр и виноград. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенным к распространению объявление о продаже "санкционных" сыров, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Московско-Смоленская транспортная прокуратура выявила на популярной интернет-площадке объявление о продаже товаров из стран, в отношении которых РФ ввела продовольственные санкции. Речь шла о запрещенных к ввозу зарубежных сырах пармезан, бри и горгонзола, подчеркивается в материалах.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании информации запрещенной к распространению, суд в Москве удовлетворил требования, интернет-страницу внесли в соответствующий реестр Роскомнадзора.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Минюст подал в суд на "Российский союз владельцев немецкой овчарки"
7 февраля, 04:51
 
РоссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала