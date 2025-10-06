Рейтинг@Mail.ru
Суд в Варшаве начал рассмотрение дела подозреваемого в подрыве "Севпотоков" - РИА Новости, 06.10.2025
12:56 06.10.2025
Суд в Варшаве начал рассмотрение дела подозреваемого в подрыве "Севпотоков"
Окружной суд Варшавы в понедельник начал рассмотрение вопроса о продлении ареста для подозреваемого по делу о совершении теракта на газопроводе "Северный поток"
Суд в Варшаве начал рассмотрение дела подозреваемого в подрыве "Севпотоков"

Суд в Польше рассматривает продление ареста задержанного по делу о "Севпотоке"

© Фото : страница Владимира Журавлева в соцсетиВладимир Журавлев
Владимир Журавлев - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : страница Владимира Журавлева в соцсети
Владимир Журавлев. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Окружной суд Варшавы в понедельник начал рассмотрение вопроса о продлении ареста для подозреваемого по делу о совершении теракта на газопроводе "Северный поток" Владимира Журавлева, передает корреспондент РИА Новости.
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. На прошлой неделе Окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней. По данным польской прокуратуры, немецкая сторона уже направила в Польшу материалы по подозреваемому, необходимые для исполнения европейского ордера на арест.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В ЕК ответили на вопрос о расследовании теракта на "Северных потоках"
3 октября, 16:29
Самого Журавлева на этот раз в суд не доставили, хотя на первом заседании, 1 октября он присутствовал.
В настоящее время в зал заседаний проследовали судья, прокурор и адвокат украинца. Прессу в зал не допустили.
У здания суда проходит немногочисленная акция протеста с требованием освободить Журавлева.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Германии рассказали, какое наказание должно быть за подрыв "Севпотоков"
26 сентября, 07:44
 
