Суд в Варшаве начал рассмотрение дела подозреваемого в подрыве "Севпотоков"

ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Окружной суд Варшавы в понедельник начал рассмотрение вопроса о продлении ареста для подозреваемого по делу о совершении теракта на газопроводе "Северный поток" Владимира Журавлева, передает корреспондент РИА Новости.

Журавлев был задержан по просьбе властей Германии Польше . На прошлой неделе Окружной суд Варшавы арестовал его на семь дней. По данным польской прокуратуры, немецкая сторона уже направила в Польшу материалы по подозреваемому, необходимые для исполнения европейского ордера на арест.

Самого Журавлева на этот раз в суд не доставили, хотя на первом заседании, 1 октября он присутствовал.

В настоящее время в зал заседаний проследовали судья, прокурор и адвокат украинца. Прессу в зал не допустили.

У здания суда проходит немногочисленная акция протеста с требованием освободить Журавлева.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.