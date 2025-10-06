https://ria.ru/20251006/strelba-2046553523.html
СМИ: по меньшей мере 17 человек пострадали в результате стрельбы в Сиднее
СМИ: по меньшей мере 17 человек пострадали в результате стрельбы в Сиднее
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате стрельбы в австралийском Сиднее 5 октября, подозреваемый в нападении 60-летний мужчина был задержан полицией, РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T01:13:00+03:00
