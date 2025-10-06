Рейтинг@Mail.ru
СМИ: по меньшей мере 17 человек пострадали в результате стрельбы в Сиднее
01:13 06.10.2025
СМИ: по меньшей мере 17 человек пострадали в результате стрельбы в Сиднее
в мире
сидней
сидней
в мире, сидней
В мире, Сидней
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек пострадали в результате стрельбы в австралийском Сиднее 5 октября, подозреваемый в нападении 60-летний мужчина был задержан полицией, сообщает портал News.com.au.
"По данным полиции, 60-летний мужчина был задержан после того, как в западной части Сиднея прозвучало около 100 выстрелов, в результате которых по меньшей мере один человек получил огнестрельное ранение и 16 человек пострадали", - пишет портал.
По данным правоохранительных органов, стрельба велась без разбора по проезжающим автомобилям, включая машины полицейских.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
CBS сообщил о стрельбе в Алабаме, есть погибшие
Вчера, 17:47
 
В мире
 
 
