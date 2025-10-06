Инвестиционные аналитики прогнозируют рост стоимости биткоина

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина обновляет рекорды и направляется к уровню 135 тысяч долларов, чему способствует целый ряд факторов, в основном связанных с США, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

На торгах крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance в воскресенье стоимость биткоина обновила исторический рекорд, поднявшись до 125,7 тысячи долларов. В понедельник цена колеблется в коридоре 122,3-124,4 тысячи долларов.

Всё больше публичных фигур и политиков высказываются в поддержку биткоина, а криптовалюты всё глубже интегрируется в традиционные финансы, отмечает ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко.

"Так, президент США Дональд Трамп заявил, что именно криптовалюта может стать решением проблем существующей финансовой системы", - отмечает он, добавляя, что подобные комментарии усиливают опасения пропустить момент для инвестирования.

В институциональной среде принятие криптовалют также растёт - так, фонд Vanguard, управляющий активами на 11 триллионов долларов, по слухам, готовит возможность для клиентов инвестировать в криптоактивы, говорит он.

Помимо этого, дополнительным позитивом для рынка криптовалюты выступает недавнее снижение учётной ставки в США и ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики американского Федрезерва, считает ведущий инвестиционный аналитик компании Go Invest Никита Бредихин.

"На этом фоне обычно растут высокорисковые активы. При сохранении этих факторов можно ожидать сохранения тенденции, и цена биткоина будет расти дальше", - поясняет он.