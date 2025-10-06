ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после проведенного в понедельник телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой обе страны начнут вместе "вести бизнес".
Трамп заявил, что Бразилия и США начнут вместе "вести бизнес"
Трамп заявил, что Бразилия и США начнут вместе "вести бизнес" - РИА Новости, 06.10.2025
Трамп заявил, что Бразилия и США начнут вместе "вести бизнес"
Президент США Дональд Трамп заявил, что после проведенного в понедельник телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой обе страны... РИА Новости, 06.10.2025
Трамп заявил, что Бразилия и США начнут вместе "вести бизнес"
Трамп после разговора с да Силвой заявил, что США и Бразилия начнут вести бизнес
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
