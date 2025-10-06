https://ria.ru/20251006/ssha-2046734876.html
Трамп рассказал о реакции Израиля на предложение ХАМАС по Газе
Трамп рассказал о реакции Израиля на предложение ХАМАС по Газе - РИА Новости, 06.10.2025
Трамп рассказал о реакции Израиля на предложение ХАМАС по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль очень позитивно относится к реакции палестинского движения ХАМАС на предложение по прекращению огня в секторе... РИА Новости, 06.10.2025
Трамп рассказал о реакции Израиля на предложение ХАМАС по Газе
Трамп: Израиль очень позитивно относится к предложению ХАМАС по Газе