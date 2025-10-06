Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о реакции Израиля на предложение ХАМАС по Газе
23:26 06.10.2025 (обновлено: 23:36 06.10.2025)
Трамп рассказал о реакции Израиля на предложение ХАМАС по Газе
Трамп рассказал о реакции Израиля на предложение ХАМАС по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль очень позитивно относится к реакции палестинского движения ХАМАС на предложение по прекращению огня в секторе...
2025
Трамп рассказал о реакции Израиля на предложение ХАМАС по Газе

Трамп: Израиль очень позитивно относится к предложению ХАМАС по Газе

ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль очень позитивно относится к реакции палестинского движения ХАМАС на предложение по прекращению огня в секторе Газа, а информация об обратном не соответствует действительности.
Во время общения с журналистами в Белом доме Трампа попросили прокомментировать публикацию портала Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, согласно которой премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил недовольство ответом ХАМАС на план Трампа, сказав в беседе с американским лидером, что "радоваться нечему".
"Нет, это неправда. Он был очень позитивно настроен. Он был очень позитивно настроен по поводу сделки", - ответил президент США.
Трамп рассказал о переговорах с демократами о прекращении шатдауна
