Источник сообщил о переговорах спецпосланника США и курдского руководства

Спецпосланник США Барак обсудил с курдским руководством сближение с Дамаском
БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Специальный посланник США по Сирии Томас Барак прибыл на северо-восток Сирии, где обсудил с руководством курдской автономии возможности реализации достигнутых в начале года договоренностей по сближению курдов с властями в Дамаске, сообщил РИА Новости сирийский источник из города Камышлы, знакомый с ситуацией.
"Встреча, прошедшая между спецпосланником США в Сирии Томасом Бараком и руководством Международной коалиции с одной стороны, и руководством Сил демократической Сирии (СДС) во главе с их командующим Мазлумом Абди - с другой, была сконцентрирована на стремлении к завершению и ускорению реализации Соглашения от 10 марта", - сказал собеседник агентства.
В марте Абди и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заключили соглашение в Дамаске, которое гарантирует права всех сирийцев на представительство и участие в политическом процессе и во всех государственных институтах на основе компетентности, независимо от их религиозной или этнической принадлежности, а также признание курдского населения как коренного народа Сирии с закреплением за ним гражданских и конституционных прав, прекращение огня на всей территории Сирии и интеграцию всех гражданских и военных институтов на северо-востоке Сирии в систему государственной власти, включая контроль над пограничными пунктами, аэропортами и нефтегазовыми месторождениями.
Источник агентства подчеркнул, что встреча проводилась под руководством Барака и имела целью согласование позиций и сближение взглядов между правительством Дамаска и СДС перед реализацией ключевых пунктов, таких как интеграция армии и восстановление нормальной работы государственных учреждений на севере и северо-востоке Сирии.
По словам источника, в СДС есть группа, которая критически настроена по отношению к властям в Дамаске и пытается препятствовать реализации соглашения. В то же время последние визиты и требования со стороны США направлены на содействие реализации Соглашения от 10 марта между обеими сторонами.
СДС, сформированные при поддержке США под предлогом борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ, контролируют северо-восток Сирии - около трети территории страны, где после начала вооруженного конфликта в 2011 году курды объявили собственную автономию с независимой от Дамаска администрацией. На контролируемых курдами территориях расположены основные нефтяные и газовые месторождения, а также значительная часть сельскохозяйственных земель.