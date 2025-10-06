https://ria.ru/20251006/ssha-2046730710.html
Премьер Финляндии встретится с Трампом в Белом доме
Премьер Финляндии встретится с Трампом в Белом доме
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отправится с визитом в США в четверг и встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает финское... РИА Новости, 06.10.2025
Премьер Финляндии Орпо встретится с Трампом в Белом доме 9-10 октября