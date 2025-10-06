Рейтинг@Mail.ru
Премьер Финляндии встретится с Трампом в Белом доме - РИА Новости, 06.10.2025
22:40 06.10.2025
Премьер Финляндии встретится с Трампом в Белом доме
Премьер Финляндии встретится с Трампом в Белом доме - РИА Новости, 06.10.2025
Премьер Финляндии встретится с Трампом в Белом доме
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отправится с визитом в США в четверг и встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает финское... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T22:40:00+03:00
2025-10-06T22:40:00+03:00
в мире
финляндия
сша
украина
дональд трамп
петтери орпо
финляндия
сша
украина
в мире, финляндия, сша, украина, дональд трамп, петтери орпо
В мире, Финляндия, США, Украина, Дональд Трамп, Петтери Орпо
Премьер Финляндии встретится с Трампом в Белом доме

Премьер Финляндии Орпо встретится с Трампом в Белом доме 9-10 октября

Петтери Орпо
Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Петтери Орпо. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отправится с визитом в США в четверг и встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает финское правительство.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп в четверг проведет встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом.
"Стубб и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо посетят США с рабочим визитом 9-10 октября 2025 года и встретятся с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом", - говорится в пресс-релизе правительства.
Отмечается, что встреча в Белом доме в четверг будет посвящена двусторонним отношениям между Финляндией и США, торгово-экономическому сотрудничеству и конфликту на Украине.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Стубб рассказал о звонке Трампа Путину
19 августа, 03:52
 
В миреФинляндияСШАУкраинаДональд ТрампПеттери Орпо
 
 
