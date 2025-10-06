https://ria.ru/20251006/ssha-2046729347.html
Кобахидзе рассказал, от чего зависит начало перезагрузки отношений с США
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что начало перезагрузки отношений с США прямо зависит от завершения украинского конфликта. РИА Новости, 06.10.2025
в мире
грузия
сша
украина
ираклий кобахидзе
рустави 2
грузия
сша
украина
Тбилиси может перезагрузить отношения с США после окончания конфликта на Украине