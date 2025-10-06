Рейтинг@Mail.ru
Кобахидзе рассказал, от чего зависит начало перезагрузки отношений с США - РИА Новости, 06.10.2025
22:22 06.10.2025
Кобахидзе рассказал, от чего зависит начало перезагрузки отношений с США
Кобахидзе рассказал, от чего зависит начало перезагрузки отношений с США
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что начало перезагрузки отношений с США прямо зависит от завершения украинского конфликта. РИА Новости, 06.10.2025
Кобахидзе рассказал, от чего зависит начало перезагрузки отношений с США

Тбилиси может перезагрузить отношения с США после окончания конфликта на Украине

ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что начало перезагрузки отношений с США прямо зависит от завершения украинского конфликта.
"Конечно же, от завершения конфликта (на Украине - ред.) принципиально зависит перезагрузка отношений", - заявил премьер в интервью телекомпании "Рустави 2".
По его словам, пока конфликт продолжается, у "глубинного государства" есть интерес, чтобы каким-нибудь образом открыть "второй фронт" в Грузии. Но когда конфликт завершится, то в регионе радикально изменится ситуация и будет возможна перезагрузка отношений с США, добавил политик.
Кобахидзе подчеркнул, что грузинская сторона готова и открыта к перезагрузке отношений с американской стороной.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Кобахидзе пообещал ответ за перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси
В миреГрузияСШАУкраинаИраклий КобахидзеРустави 2
 
 
