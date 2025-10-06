https://ria.ru/20251006/ssha-2046721453.html
США введут новые пошлины на импорт грузовиков
США введут новые пошлины на импорт грузовиков
Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября страна введёт 25-процентные пошлины на все грузовики средней и большой грузоподъёмности, импортируемые из-за... РИА Новости, 06.10.2025
США введут новые пошлины в 25% на импорт грузовиков