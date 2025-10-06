Рейтинг@Mail.ru
20:57 06.10.2025
США введут новые пошлины на импорт грузовиков
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
США введут новые пошлины на импорт грузовиков

США введут новые пошлины в 25% на импорт грузовиков

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября страна введёт 25-процентные пошлины на все грузовики средней и большой грузоподъёмности, импортируемые из-за рубежа.
"С 1 ноября 2025 года все грузовики средней и большой грузоподъемности, ввозимые в США из других стран, будут облагаться пошлиной в 25%", — написал Трамп на своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
СШАВ миреДональд Трамп
 
 
