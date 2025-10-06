Рейтинг@Mail.ru
20:43 06.10.2025 (обновлено: 20:52 06.10.2025)
Уиткофф и Кушнер ведут переговоры по израильским заложникам ХАМАС
ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Технические переговоры по соглашению о Газе проходят в Египте с участием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и представителей вовлеченных сторон, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"В настоящий момент в Египте проходят технические переговоры с участием спецпосланника Уиткоффа, господина Джареда Кушнера и представителей всех сторон", – сказала Левитт на брифинге в понедельник.
По её словам, стороны обсуждают списки израильских заложников и палестинских заключённых, подлежащих освобождению. Левитт подчеркнула, что Трамп внимательно следит за ситуацией и регулярно получает обновления о ходе переговоров.
