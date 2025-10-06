https://ria.ru/20251006/ssha-2046719467.html
Уиткофф и Кушнер ведут переговоры по израильским заложникам ХАМАС
Технические переговоры по соглашению о Газе проходят в Египте с участием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, зятя американского лидера РИА Новости, 06.10.2025
