Белый дом отказался подтверждать отправку военных США в Венесуэлу - РИА Новости, 06.10.2025
20:38 06.10.2025
Белый дом отказался подтверждать отправку военных США в Венесуэлу
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник отказалась подтвердить или опровергнуть вероятность отправки американских военных в Венесуэлу или иных... РИА Новости, 06.10.2025
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник отказалась подтвердить или опровергнуть вероятность отправки американских военных в Венесуэлу или иных мер с целью свержения венесуэльского президента Николаса Мадуро.
В ходе пресс-брифинга с журналистами Левитт спросили, рассматривает ли президент США Дональд Трамп отправку американских военных на территорию Венесуэлы или иные меры для "свержения Мадуро".
"Я не буду вдаваться в какие-либо конкретные предложения, которые рассматривает президент и его команда по национальной безопасности, но я думаю, что мы были достаточно прозрачны и ясны в отношении позиции администрации в отношении незаконного режима Мадуро", - заявила Левитт.
