Республиканцам в США нужно пять голосов демократов для прекращения шатдауна
2025-10-06T20:37:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Республиканской партии США не хватает пяти голосов сенаторов-демократов, чтобы принять временную резолюцию о финансировании правительства и прекратить шатдаун, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Сенат сегодня вечером в пятый раз проголосует за возобновление работы правительства на шестой день этого простоя. Всё, что нам нужно, - это пять дополнительных сенаторов-демократов, чтобы положить конец этому безумию и проголосовать за законопроект о чистом финансировании для возобновления работы правительства", - сообщила она журналистам на брифинге.
Левитт добавила, что президент США Дональд Трамп
находится на связи с республиканскими лидерами конгресса, а те взаимодействуют с умеренными представителями Демократической партии на Капитолийском холме, чтобы заручиться их поддержкой.