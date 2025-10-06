https://ria.ru/20251006/ssha-2046714287.html
Трамп рассчитывает на личную встречу с президентом Бразилии
Трамп рассчитывает на личную встречу с президентом Бразилии - РИА Новости, 06.10.2025
Трамп рассчитывает на личную встречу с президентом Бразилии
Президент США Дональд Трамп заявил, что в "не столь отдаленном будущем" рассчитывает на личную встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. РИА Новости, 06.10.2025
