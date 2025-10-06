https://ria.ru/20251006/ssha-2046645805.html
Китай раскритиковал интервью посла США в Панаме
Китай раскритиковал интервью посла США в Панаме
ПЕКИН, 6 окт - РИА Новости. Китай раскритиковал интервью посла США в Панаме Кевина Марино Кабрера и призвал Вашингтон отказаться от высокомерия и предвзятости, заявили в посольстве КНР в Панаме.
В воскресенье посол США
в Панаме
Кевин Марино Кабрера дал интервью панамскому изданию Contrapeso, в котором назвал "пагубным" влиянием Китая
на Панамский канал
, обвинил Пекин
в кибератаках и коррупции, а также пригрозил аннулированием визы тем, кто сотрудничает с китайскими предприятиями.
"Заявления посла США (в Панаме - ред.) о Китае не имеют фактической основы и научного обоснования, они направлены на провоцирование конфликта между Китаем и другими странами региона. Лишение этих стран их дипломатической независимости служат геополитическим интересам США, вызывая все больше критики и противодействия", - сказано в заявлении, которое опубликовано в социальной сети WeChat
.
В дипмиссии отметили, что Китай придерживается принципа "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования" при осуществлении взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами.
"Проекты китайских компаний в Панаме и других латиноамериканских странах вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие. Китайские товары высокого качества по низкой цене пользуются популярностью. Высказывание посла США ставят под сомнение способность стран региона здраво мыслить и высмеивают местное население", - добавили в посольстве.
Как уточняется в заявлении, Пекин призывает Вашингтон
"оставить высокомерие и предвзятость и сосредоточиться на делах, которые действительно способствуют развитию стран региона и благополучию их народов".