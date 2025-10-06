https://ria.ru/20251006/ssha-2046577832.html
"Через пару часов". В США сделали заявление о войне с Россией
"Через пару часов". В США сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 06.10.2025
"Через пару часов". В США сделали заявление о войне с Россией
Использование украинцами ракет "Томагавк" спровоцирует войну между США и Россией, написал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T09:46:00+03:00
2025-10-06T09:46:00+03:00
2025-10-06T14:36:00+03:00
"Через пару часов". В США сделали заявление о войне с Россией
Макгрегор: использование Томагавков Украиной приведет к войне США с Россией