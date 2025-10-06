Рейтинг@Mail.ru
09:46 06.10.2025 (обновлено: 14:36 06.10.2025)
"Через пару часов". В США сделали заявление о войне с Россией
Использование украинцами ракет "Томагавк" спровоцирует войну между США и Россией, написал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X. РИА Новости, 06.10.2025
© AP Photo / Rahmat GulФлаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Использование украинцами ракет "Томагавк" спровоцирует войну между США и Россией, написал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
"Если Украина применит американские ракеты "Томагавк", то мы вступим в войну с Россией буквально через пару часов", — предупредил он.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Он очень хорошо знает". Писториус сделал дерзкое заявление о Путине
Вчера, 08:34
Как утверждает The Wall Street Journal, американский президент Дональд Трамп заявил, что открыт к снятию ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что поставка Киеву этих ракет не изменит ситуацию на поле боя. Он также отметил, что применение Киевом такого вооружения нанесет ущерб отношениям России и США.
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Военный аналитик раскрыл, чем Россия будет уничтожать ракеты Tomahawk
4 октября, 12:59
 
