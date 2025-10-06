Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме назвали преемника Трампа - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/ssha-2046550897.html
В Белом доме назвали преемника Трампа
В Белом доме назвали преемника Трампа - РИА Новости, 06.10.2025
В Белом доме назвали преемника Трампа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим кандидатом на президентские выборы от Республиканской партии, заявил американский госсекретарь Марко... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T00:33:00+03:00
2025-10-06T00:33:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
марко рубио
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg
https://ria.ru/20251006/tramp-2046550406.html
https://ria.ru/20251005/ssha-2046548450.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_177:0:2844:2000_1920x0_80_0_0_cead9aed1bbdff52867ead6f6fdbef9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, NBC
В Белом доме назвали преемника Трампа

Рубио: Вэнс может стать следующим кандидатом в президенты от республиканцев

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим кандидатом на президентские выборы от Республиканской партии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Ну, следующим кандидатом от республиканцев, я полагаю, станет вице-президент Вэнс, если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг, и он отлично справляется со своей работой", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах в отличие от Байдена
00:21
По словам Рубио, у него хорошие отношения с Вэнсом и уже налажена работа в нынешней администрации Дональда Трампа, что плодотворно скажется на сотрудничестве в дальнейшем.
"Я бы сказал, у нас отличная команда, и мы все работаем на президента", — подчеркнул Рубио.
Влиятельное американское издание Hill в конце мая представило список из семи возможных претендентов на роль преемника Трампа для выдвижения от республиканцев на выборах в 2028 году, включив в этот перечень его старшего сына Дональда Трампа-младшего.
Ранее в интервью телеканалу NBC Дональд Трамп опроверг информацию о том, что планирует баллотироваться на третий срок. Он ясно дал понять, что покинет Белый дом по окончании своего второго срока и не будет пытаться вернуться на этот пост.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Трамп объяснил поражения США в войнах политкорректностью
Вчера, 23:55
 
В миреСШАДональд ТрампМарко РубиоNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала