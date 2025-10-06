https://ria.ru/20251006/ssha-2046550897.html
В Белом доме назвали преемника Трампа
2025-10-06T00:33:00+03:00
сша
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим кандидатом на президентские выборы от Республиканской партии, заявил
американский госсекретарь Марко Рубио.
"Ну, следующим кандидатом от республиканцев, я полагаю, станет вице-президент Вэнс, если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг, и он отлично справляется со своей работой", — сказал он.
По словам Рубио
, у него хорошие отношения с Вэнсом и уже налажена работа в нынешней администрации Дональда Трампа
, что плодотворно скажется на сотрудничестве в дальнейшем.
"Я бы сказал, у нас отличная команда, и мы все работаем на президента", — подчеркнул Рубио.
Влиятельное американское издание Hill в конце мая представило список из семи возможных претендентов на роль преемника Трампа для выдвижения от республиканцев на выборах в 2028 году, включив в этот перечень его старшего сына Дональда Трампа-младшего.
Ранее в интервью телеканалу NBC
Дональд Трамп опроверг информацию о том, что планирует баллотироваться на третий срок. Он ясно дал понять, что покинет Белый дом по окончании своего второго срока и не будет пытаться вернуться на этот пост.