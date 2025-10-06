В Белом доме назвали преемника Трампа

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим кандидатом на президентские выборы от Республиканской партии, Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим кандидатом на президентские выборы от Республиканской партии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Ну, следующим кандидатом от республиканцев, я полагаю, станет вице-президент Вэнс, если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг, и он отлично справляется со своей работой", — сказал он.

По словам Рубио , у него хорошие отношения с Вэнсом и уже налажена работа в нынешней администрации Дональда Трампа , что плодотворно скажется на сотрудничестве в дальнейшем.

"Я бы сказал, у нас отличная команда, и мы все работаем на президента", — подчеркнул Рубио.

Влиятельное американское издание Hill в конце мая представило список из семи возможных претендентов на роль преемника Трампа для выдвижения от республиканцев на выборах в 2028 году, включив в этот перечень его старшего сына Дональда Трампа-младшего.