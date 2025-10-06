Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине увеличили срок виновным во взрыве газа, унесшем 10 жизней
14:38 06.10.2025
На Сахалине увеличили срок виновным во взрыве газа, унесшем 10 жизней
На Сахалине увеличили срок виновным во взрыве газа, унесшем 10 жизней - РИА Новости, 06.10.2025
На Сахалине увеличили срок виновным во взрыве газа, унесшем 10 жизней
Двоим руководителям энергокомпании, признанным виновными по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в поселке Тымовском на Сахалине в 2022 году, который унес
происшествия
сахалин
россия
сахалин
россия
происшествия, сахалин, россия
Происшествия, Сахалин, Россия
На Сахалине увеличили срок виновным во взрыве газа, унесшем 10 жизней

На Сахалине виновным во взрыве газа в доме увеличили срок на 10 месяцев

Ю.-САХАЛИНСК, 6 окт – РИА Новости. Двоим руководителям энергокомпании, признанным виновными по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в поселке Тымовском на Сахалине в 2022 году, который унес 10 жизней, ужесточили наказание, сообщает прокуратура области.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, суд установил, что подсудимые организовали первичный пуск газа в сети газораспределения Тымовского и дальнейшую эксплуатацию газопровода, в корпусе которого имелось сквозное повреждение. При этом в деле отсутствовали документы, подтверждающие проведение мероприятий по проверке указанного участка газопровода на герметичность. Из-за утечки газа 19 ноября 2022 года на отрезке трубы сети газораспределения вблизи многоквартирного дома № 6а на улице Библиотечной произошел взрыв. В результате обрушился один подъезд дома с последующим возгоранием, погибли 10 человек, одному причинен тяжкий вред здоровью. Имущественный ущерб потерпевшим составил более 200 миллионов рублей.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Шебекино мужчина пострадал из-за детонации взрывного устройства
4 октября, 23:09
Тымовский районный суд признал их виновными по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорил к 1,5 годам колонии-поселения с лишением права занимать руководящие должности в организациях, связанных с осуществлением эксплуатации газораспределительных сетей на срок 2 года каждому.
"Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда с учетом мнения участвующего прокурора о недостаточности исправительного воздействия на осужденных назначенного наказания, согласилась с доводами апелляционного представления, направив осужденных в колонию-поселение на 2 года 4 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры.
Пресс-служба ведомства отмечает, что приговор вступил в законную силу, апелляционные жалобы защиты оставлены без удовлетворения.
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Красном Луче в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в ЛНР
5 октября, 23:43
 
ПроисшествияСахалинРоссия
 
 
