На Сахалине увеличили срок виновным во взрыве газа, унесшем 10 жизней

Ю.-САХАЛИНСК, 6 окт – РИА Новости. Двоим руководителям энергокомпании, признанным виновными по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в поселке Тымовском на Сахалине в 2022 году, который унес 10 жизней, ужесточили наказание, сообщает прокуратура области.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, суд установил, что подсудимые организовали первичный пуск газа в сети газораспределения Тымовского и дальнейшую эксплуатацию газопровода, в корпусе которого имелось сквозное повреждение. При этом в деле отсутствовали документы, подтверждающие проведение мероприятий по проверке указанного участка газопровода на герметичность. Из-за утечки газа 19 ноября 2022 года на отрезке трубы сети газораспределения вблизи многоквартирного дома № 6а на улице Библиотечной произошел взрыв. В результате обрушился один подъезд дома с последующим возгоранием, погибли 10 человек, одному причинен тяжкий вред здоровью. Имущественный ущерб потерпевшим составил более 200 миллионов рублей.

Тымовский районный суд признал их виновными по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорил к 1,5 годам колонии-поселения с лишением права занимать руководящие должности в организациях, связанных с осуществлением эксплуатации газораспределительных сетей на срок 2 года каждому.

"Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда с учетом мнения участвующего прокурора о недостаточности исправительного воздействия на осужденных назначенного наказания, согласилась с доводами апелляционного представления, направив осужденных в колонию-поселение на 2 года 4 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры.