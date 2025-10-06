Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит средства для жителей Белгородской и Курской областей
10:58 06.10.2025
Правительство выделит средства для жителей Белгородской и Курской областей
Правительство выделит средства для жителей Белгородской и Курской областей

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство России выделит более 700 миллионов рублей на оказание медицинской помощи жителям Белгородской и Курской областей за пределами этих регионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы начнем с очень важной темы - это поддержка жителей Курской и Белгородской областей. Правительство направит более 700 миллионов рублей на оказание им медицинской помощи за пределами родных регионов. Ведь многие из них обращаются и в больницы, и в поликлиники в других российских субъектах, где временно проживают", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Правительство подготовило дорожную карту по улучшению конкурентной среды
Вчера, 10:54
Он уточнил, что федеральное финансирование позволит медицинским организациям без ограничений и каких-либо проблем предоставлять людям из Курской и Белгородской областей все необходимое лечение в рамках обязательного медицинского страхования.
"Президент подчеркивал, что жители приграничных регионов сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. Очень важно это обеспечить. Татьяна Алексеевна, попрошу вас - что вы всегда делаете - на личном контроле держать эти вопросы, чтобы гражданам были доступны все возможности", - обратился глава кабмина к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Правительство одобрило проект о регистрации коренных народов Севера
4 октября, 14:19
 
Курская областьМихаил МишустинРоссияТатьяна ГоликоваБелгородская область
 
 
