Правительство выделит средства для жителей Белгородской и Курской областей

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство России выделит более 700 миллионов рублей на оказание медицинской помощи жителям Белгородской и Курской областей за пределами этих регионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы начнем с очень важной темы - это поддержка жителей Курской и Белгородской областей. Правительство направит более 700 миллионов рублей на оказание им медицинской помощи за пределами родных регионов. Ведь многие из них обращаются и в больницы, и в поликлиники в других российских субъектах, где временно проживают", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Он уточнил, что федеральное финансирование позволит медицинским организациям без ограничений и каких-либо проблем предоставлять людям из Курской и Белгородской областей все необходимое лечение в рамках обязательного медицинского страхования.
"Президент подчеркивал, что жители приграничных регионов сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. Очень важно это обеспечить. Татьяна Алексеевна, попрошу вас - что вы всегда делаете - на личном контроле держать эти вопросы, чтобы гражданам были доступны все возможности", - обратился глава кабмина к вице-премьеру Татьяне Голиковой.