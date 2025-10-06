Правительство выделит средства для жителей Белгородской и Курской областей

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство России выделит более 700 миллионов рублей на оказание медицинской помощи жителям Белгородской и Курской областей за пределами этих регионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он уточнил, что федеральное финансирование позволит медицинским организациям без ограничений и каких-либо проблем предоставлять людям из Курской и Белгородской областей все необходимое лечение в рамках обязательного медицинского страхования.