Залужный признал полную зависимость Украины от западных спутников - РИА Новости, 06.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 06.10.2025
Залужный признал полную зависимость Украины от западных спутников
Залужный признал полную зависимость Украины от западных спутников
© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный признал полную зависимость Киева от Запада в вопросе предоставления спутниковых данных - по его словам, из-за отсутствия нужной информации украинские войска не смогли использовать полный потенциал систем HIMARS.
"Наше государство… в ракетно-космической отрасли, мягко говоря, отстает… это выявило огромную проблему зависимости от стран-партнеров и политической ситуации у них. Если полагаться на иностранную помощь, это также создает риски для автономности и оперативности – как в вопросах предупреждения населения, так и в принятии решений на поле боя. Такая зависимость от поставок спутниковых данных иногда становится элементом давления на нашу страну", - говорится в статье Залужного, опубликованной на сайте украинского издания "Милитарный".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ВС России уничтожили установку HIMARS ВСУ в Харьковской области
Вчера, 10:24
По его словам, из-за отсутствия и задержки в обмене информацией из космоса не удалось использовать полный потенциал систем HIMARS. Также он напомнил, что сбои в работе системы спутниковой связи Starlink в марте и сентябре этого года продемонстрировали "вопиющую уязвимость" Украины.
Украинская "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на программу деятельности украинского правительства 23 сентября сообщила, на Украине планируют до конца года создать космические войска. Издание отмечало, что критерием достижения цели в 2026 году будет считаться 60-процентная оперативная готовность космической компоненты ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
