Залужный признал полную зависимость Украины от западных спутников

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный признал полную зависимость Киева от Запада в вопросе предоставления спутниковых данных - по его словам, из-за отсутствия нужной информации украинские войска не смогли использовать полный потенциал систем HIMARS.