Жители Подмосковья оформили почти 370 тысяч медсправок через интернет

Жители Московской области заказали через интернет почти 370 тысяч медицинских справок с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 06.10.2025
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Жители Московской области заказали через интернет почти 370 тысяч медицинских справок с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
На портале "Госуслуги. Здоровье" доступен целый ряд документов: справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о прививках, выписка из амбулаторной карты и другие. Часть из них, например справка для спортивной секции, формируется автоматически и становится доступна сразу. Для оформления других, таких как справка в бассейн или санаторно-курортная карта, необходимо пройти профилактический осмотр.
Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, онлайн-формат гарантирует, что документ всегда под рукой, не портится и не теряется.
"С начала года в регионе онлайн было оформлено почти 370 тысяч медицинских справок", — приводит пресс-служба слова Забелина.