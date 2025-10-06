Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отвели всю артиллерию из Херсона вглубь правобережья Днепра
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 06.10.2025 (обновлено: 23:06 06.10.2025)
ВСУ отвели всю артиллерию из Херсона вглубь правобережья Днепра
ВСУ отвели всю артиллерию из Херсона вглубь правобережья Днепра – боец
Боевики киевского режима отвели артиллерию из оккупированного Херсона вглубь правобережья Херсонской области, сообщил РИА Новости офицер разведподразделения десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Филин".
ГЕНИЧЕСК, 6 окт - РИА Новости. Боевики киевского режима отвели артиллерию из оккупированного Херсона вглубь правобережья Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости офицер разведподразделения десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Филин".
"На Херсоне артиллерию не наблюдали. Артиллерия уже оттянута далеко назад. Так как любая артиллерийская установка непосредственно в Херсоне, она очень быстро выявляется и уничтожается. Поэтому он (противник) оттянул артиллерию на, так скажем, безопасное удаление. От Херсона, от городской черты, противник артиллерию убрал вглубь территории Херсонской области", - сказал РИА Новости "Филин".
По словам военного, его батальону поставлена задача ведения детальной разведки. Приоритетными целями являются радиолокационные станции и средства радиолокационной разведки.
"На данный момент это (на экране) Херсон. Выявляем опорные пункты противника, огневые точки, артиллерию. И особое внимание обращаем на наличие выявления антенн, FPV-расчетов и расчетов воздушной разведки противника. Для нас это является приоритетными целями. При обнаружении данных объектов они тут же берутся на огневое поражение и уничтожаются", - сказал военнослужащий.
Недавно огневыми средствами ВС РФ было нанесено активное огневое поражение по вскрытым на правобережье точкам врага. В данный момент непосредственно у Антоновского моста противник пытается контролировать правый берег.
"(Противник) перешел в оборону и находится в готовности к отражению нападения. Основное - это пытается воздействовать на наши логистические маршруты",- заключил военный.
