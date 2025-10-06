ВСУ отвели всю артиллерию из Херсона вглубь правобережья Днепра

«

"На данный момент это (на экране) Херсон. Выявляем опорные пункты противника, огневые точки, артиллерию. И особое внимание обращаем на наличие выявления антенн, FPV-расчетов и расчетов воздушной разведки противника. Для нас это является приоритетными целями. При обнаружении данных объектов они тут же берутся на огневое поражение и уничтожаются", - сказал военнослужащий.