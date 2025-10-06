Рейтинг@Mail.ru
Операторы FPV-дронов "Днепра" уничтожили замаскированный танк ВСУ - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/spetsoperatsiya-2046560417.html
Операторы FPV-дронов "Днепра" уничтожили замаскированный танк ВСУ
Операторы FPV-дронов "Днепра" уничтожили замаскированный танк ВСУ - РИА Новости, 06.10.2025
Операторы FPV-дронов "Днепра" уничтожили замаскированный танк ВСУ
Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный танк ВСУ в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T05:03:00+03:00
2025-10-06T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_08c74dbcac22b3e04ded593542e27b09.jpg
https://ria.ru/20251006/spetsoperatsiya-2046560268.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b815fd2de4ca2677ecc9b355f179758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы FPV-дронов "Днепра" уничтожили замаскированный танк ВСУ

Операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный танк ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный танк ВСУ в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России.
"Благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных беспилотников, был обнаружен и успешно уничтожен замаскированный танк противника. Операторы FPV-дронов ежедневно наносят ущерб противнику, как в живой силе, так и в боевой технике", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, БПЛА группировки "Днепр" продолжают наносить значительный урон ВСУ, показывая высокую эффективность в выполнении боевых задач.
"Наши находят цели на "Мавиках", передают на командный пункт, КП передает (информацию) нам. Мы всегда в двух-трех минутах готовности, взлетаем и бьем", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Автор". По его словам, за 16 месяцев участия в специальной военной операции он поразил более 100 целей ВСУ: от пехоты до танков иностранного производства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Опубликованы кадры боев за Кузьминовку
05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала