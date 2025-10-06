https://ria.ru/20251006/spetsoperatsiya-2046560417.html
Операторы FPV-дронов "Днепра" уничтожили замаскированный танк ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный танк ВСУ в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России.
"Благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных беспилотников, был обнаружен и успешно уничтожен замаскированный танк противника. Операторы FPV-дронов ежедневно наносят ущерб противнику, как в живой силе, так и в боевой технике", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, БПЛА группировки "Днепр" продолжают наносить значительный урон ВСУ
, показывая высокую эффективность в выполнении боевых задач.
"Наши находят цели на "Мавиках", передают на командный пункт, КП передает (информацию) нам. Мы всегда в двух-трех минутах готовности, взлетаем и бьем", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Автор". По его словам, за 16 месяцев участия в специальной военной операции он поразил более 100 целей ВСУ: от пехоты до танков иностранного производства.