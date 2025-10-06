Операторы FPV-дронов "Днепра" уничтожили замаскированный танк ВСУ

"Благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных беспилотников, был обнаружен и успешно уничтожен замаскированный танк противника. Операторы FPV-дронов ежедневно наносят ущерб противнику, как в живой силе, так и в боевой технике", - говорится в сообщении.

"Наши находят цели на "Мавиках", передают на командный пункт, КП передает (информацию) нам. Мы всегда в двух-трех минутах готовности, взлетаем и бьем", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Автор". По его словам, за 16 месяцев участия в специальной военной операции он поразил более 100 целей ВСУ: от пехоты до танков иностранного производства.