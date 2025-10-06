Рейтинг@Mail.ru
Российский расчет БПЛА уничтожил более 50 гаубиц М777, рассказал офицер
Специальная военная операция на Украине
 
04:16 06.10.2025
Российский расчет БПЛА уничтожил более 50 гаубиц М777, рассказал офицер
ГЕНИЧЕСК, 6 окт - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА подразделения десантников группировки войск "Днепр" за период своего пребывания на херсонском направлении уничтожил более 50 украинских гаубиц американского производства М777, из них 12 единиц ликвидировали в сентябре 2025 года, сообщил РИА Новости офицер подразделения с позывным "Демон". "Гаубицы - все те же самые "три семерки" (М777 - ред), "три топора" прославленные… (Гаубиц - ред.) достаточно-таки было много с самого начала. Сейчас уже наши расчеты - наших боевых ударных дронов - уже большую часть этой хваленной техники перемололи… За период нашего здесь нахождения - более 50 орудий… За последний месяц на нашем направлении уничтожено 12 установок, гаубиц "три семерки", - сказал РИА Новости десантник "Днепра" с позывным "Демон". Военнослужащий подчеркнул, что основная проблема в ликвидации гаубиц М777 противника состоит в их выявлении. "Самая главная проблема - выявление точки. Но наши операторы дронов, "мавикисты", разведчики и большие коптеры, беспилотные аппараты, такие как "Zala", "Supercam", успешно выявляют орудия, технику", - подытожил боец.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ГЕНИЧЕСК, 6 окт - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА подразделения десантников группировки войск "Днепр" за период своего пребывания на херсонском направлении уничтожил более 50 украинских гаубиц американского производства М777, из них 12 единиц ликвидировали в сентябре 2025 года, сообщил РИА Новости офицер подразделения с позывным "Демон".
"Гаубицы - все те же самые "три семерки" (М777 - ред), "три топора" прославленные… (Гаубиц - ред.) достаточно-таки было много с самого начала. Сейчас уже наши расчеты - наших боевых ударных дронов - уже большую часть этой хваленной техники перемололи… За период нашего здесь нахождения - более 50 орудий… За последний месяц на нашем направлении уничтожено 12 установок, гаубиц "три семерки", - сказал РИА Новости десантник "Днепра" с позывным "Демон".
Военнослужащий подчеркнул, что основная проблема в ликвидации гаубиц М777 противника состоит в их выявлении.
"Самая главная проблема - выявление точки. Но наши операторы дронов, "мавикисты", разведчики и большие коптеры, беспилотные аппараты, такие как "Zala", "Supercam", успешно выявляют орудия, технику", - подытожил боец.
