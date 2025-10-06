https://ria.ru/20251006/spetsoperatsiya-2046559161.html

Российский расчет БПЛА уничтожил более 50 гаубиц М777, рассказал офицер

специальная военная операция на украине

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg

ГЕНИЧЕСК, 6 окт - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА подразделения десантников группировки войск "Днепр" за период своего пребывания на херсонском направлении уничтожил более 50 украинских гаубиц американского производства М777, из них 12 единиц ликвидировали в сентябре 2025 года, сообщил РИА Новости офицер подразделения с позывным "Демон". "Гаубицы - все те же самые "три семерки" (М777 - ред), "три топора" прославленные… (Гаубиц - ред.) достаточно-таки было много с самого начала. Сейчас уже наши расчеты - наших боевых ударных дронов - уже большую часть этой хваленной техники перемололи… За период нашего здесь нахождения - более 50 орудий… За последний месяц на нашем направлении уничтожено 12 установок, гаубиц "три семерки", - сказал РИА Новости десантник "Днепра" с позывным "Демон". Военнослужащий подчеркнул, что основная проблема в ликвидации гаубиц М777 противника состоит в их выявлении. "Самая главная проблема - выявление точки. Но наши операторы дронов, "мавикисты", разведчики и большие коптеры, беспилотные аппараты, такие как "Zala", "Supercam", успешно выявляют орудия, технику", - подытожил боец.

2025

Новости

