https://ria.ru/20251006/spetsoperatsiya-2046559161.html
Российский расчет БПЛА уничтожил более 50 гаубиц М777, рассказал офицер
Российский расчет БПЛА уничтожил более 50 гаубиц М777, рассказал офицер - РИА Новости, 06.10.2025
Российский расчет БПЛА уничтожил более 50 гаубиц М777, рассказал офицер
Расчет ударных БПЛА подразделения десантников группировки войск "Днепр" за период своего пребывания на херсонском направлении уничтожил более 50 украинских... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T04:16:00+03:00
2025-10-06T04:16:00+03:00
2025-10-06T04:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg
ГЕНИЧЕСК, 6 окт - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА подразделения десантников группировки войск "Днепр" за период своего пребывания на херсонском направлении уничтожил более 50 украинских гаубиц американского производства М777, из них 12 единиц ликвидировали в сентябре 2025 года, сообщил РИА Новости офицер подразделения с позывным "Демон". "Гаубицы - все те же самые "три семерки" (М777 - ред), "три топора" прославленные… (Гаубиц - ред.) достаточно-таки было много с самого начала. Сейчас уже наши расчеты - наших боевых ударных дронов - уже большую часть этой хваленной техники перемололи… За период нашего здесь нахождения - более 50 орудий… За последний месяц на нашем направлении уничтожено 12 установок, гаубиц "три семерки", - сказал РИА Новости десантник "Днепра" с позывным "Демон". Военнослужащий подчеркнул, что основная проблема в ликвидации гаубиц М777 противника состоит в их выявлении. "Самая главная проблема - выявление точки. Но наши операторы дронов, "мавикисты", разведчики и большие коптеры, беспилотные аппараты, такие как "Zala", "Supercam", успешно выявляют орудия, технику", - подытожил боец.
https://ria.ru/20251005/spetsoperatsiya-2046432367.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7043b35f42c4f1e7647d2e2c5965e6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российский расчет БПЛА уничтожил более 50 гаубиц М777, рассказал офицер
Российский расчет БПЛА уничтожил более 50 гаубиц М777 на Херсонском направлении
ГЕНИЧЕСК, 6 окт - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА подразделения десантников группировки войск "Днепр" за период своего пребывания на херсонском направлении уничтожил более 50 украинских гаубиц американского производства М777, из них 12 единиц ликвидировали в сентябре 2025 года, сообщил РИА Новости офицер подразделения с позывным "Демон".
"Гаубицы - все те же самые "три семерки" (М777 - ред), "три топора" прославленные… (Гаубиц - ред.) достаточно-таки было много с самого начала. Сейчас уже наши расчеты - наших боевых ударных дронов - уже большую часть этой хваленной техники перемололи… За период нашего здесь нахождения - более 50 орудий… За последний месяц на нашем направлении уничтожено 12 установок, гаубиц "три семерки", - сказал РИА Новости десантник "Днепра" с позывным "Демон".
Военнослужащий подчеркнул, что основная проблема в ликвидации гаубиц М777 противника состоит в их выявлении.
"Самая главная проблема - выявление точки. Но наши операторы дронов, "мавикисты", разведчики и большие коптеры, беспилотные аппараты, такие как "Zala", "Supercam", успешно выявляют орудия, технику", - подытожил боец.