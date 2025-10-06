Рейтинг@Mail.ru
20:35 06.10.2025
Команда Совкомбанка взяла серебро по итогам серии стартов TOPSKI FAMILY
Команда Совкомбанка взяла серебро по итогам серии стартов TOPSKI FAMILY
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Финальный этап серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы Александра Панжинского прошел 5 октября в Парке Победы в Москве, команда Совкомбанка взяла серебро по итогам серии стартов в общем зачете, сообщает пресс-служба банка.
Совкомбанк выступает партнером всей серии спортивных мероприятий TOPSKI FAMILY.
На финальном этапе участники вышли на дистанции от 500 метров до 10 километров по возрастным группам, впервые прошла дисциплина "северная ходьба" на три километра. Призеры во всех возрастных категориях получили кубки, медали и ценные подарки, а в семейном зачете разыграли призы для лучших пар "ребенок–родитель". Гостей ждали конкурс костюмов, семейная эстафета, уникальная авторская медаль каждому участнику (медали всех 5 этапов складываются в единую композицию).
Так, в семейной эстафете первое место получила команда "Снежный человек", второе – "Team Машковы", третье – "Панжинские – 1".
Сотрудники банка участвовали в корпоративном зачете, где показали достойный результат, финишировав четвертыми в эстафете 4×1000 метров. В течение сезона команда демонстрировала стабильно высокие результаты, что и позволило занять вторую строчку в итоговом рейтинге.
TOPSKI FAMILY — это серия стартов для детей и взрослых, включающая лыжные зимой и беговые дистанции летом, северную ходьбу, семейные и корпоративные эстафеты.
 
Совкомбанк
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
