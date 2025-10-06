Рейтинг@Mail.ru
Совет улемов ДУМ принял решение о допустимости работы мусульман курьерами - РИА Новости, 06.10.2025
Религия
 
21:54 06.10.2025
Совет улемов ДУМ принял решение о допустимости работы мусульман курьерами
Совет улемов ДУМ принял решение о допустимости работы мусульман курьерами - РИА Новости, 06.10.2025
Совет улемов ДУМ принял решение о допустимости работы мусульман курьерами
Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) рассмотрел вопрос допустимости работы мусульман курьерами в сфере доставки и... РИА Новости, 06.10.2025
религия
россия
духовное управление мусульман г. москвы
ислам
общество
россия, духовное управление мусульман г. москвы, ислам, общество
Религия, Россия, Духовное управление мусульман г. Москвы, Ислам, Общество
Совет улемов ДУМ принял решение о допустимости работы мусульман курьерами

ДУМ РФ приняло решение о работе курьеров и перевозке допустимых исламом грузов

Курьер службы доставки сервиса Яндекс. Еда
Курьер службы доставки сервиса "Яндекс. Еда" . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) рассмотрел вопрос допустимости работы мусульман курьерами в сфере доставки и логистики и принял ряд решений по допустимости или запрету перевозимых грузов, сообщает сайт религиозной организации.
«
"Совет улемов ДУМ РФ рассмотрел вопрос допустимости работы в сфере курьерской доставки и логистики и принял решение по вопросу допустимости работы мусульманами в этой сфере. Перевозка дозволенных грузов разрешена, если в этой категории продукты питания, мясо животных, забитых по нормам ислама, овощи, непродовольственные товары: одежда, мебель, посуда, канцелярия, электроника, книги, лекарства и медицинские изделия. Доставка очевидно запретного по религиозным канонам запрещена в случае перевозки курьерами алкогольных напитков, азартных игр, идолов, предметов языческого культа, свинины, мяса животных, умерщвленных недозволенным способом", - отмечается в документе.
Совет улемов также принял богословское заключение в случае, если курьер перевозит смешанное халяльное (разрешенное по исламу) и харамное (запретное).
"Если в грузе содержится и дозволенное, и запретное, но преобладает дозволенное, тогда доставка допускается, но с условием последующей выплаты милостыни. Если неизвестно, к какой категории относится груз (например, доставка осуществляется в закрытых коробках, и у курьера нет сведений о содержимом), перевозка разрешена", - говорится в документе Совета улемов ДУМ РФ.
Мусульманки - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Совет улемов ДУМ отозвал фетву о многоженстве
23 декабря 2024, 23:39
 
Религия
 
 
