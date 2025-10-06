https://ria.ru/20251006/sovet-2046726600.html
Совет улемов ДУМ принял решение о допустимости работы мусульман курьерами
Совет улемов ДУМ принял решение о допустимости работы мусульман курьерами - РИА Новости, 06.10.2025
Совет улемов ДУМ принял решение о допустимости работы мусульман курьерами
Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) рассмотрел вопрос допустимости работы мусульман курьерами в сфере доставки и... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T21:54:00+03:00
2025-10-06T21:54:00+03:00
2025-10-06T21:54:00+03:00
религия
россия
духовное управление мусульман г. москвы
ислам
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989904779_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_6d62dbe653e805775f7df281f21e4993.jpg
https://ria.ru/20241223/fetva-1990913414.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989904779_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_451df86afa308fbacb330bcd67f78335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, духовное управление мусульман г. москвы, ислам, общество
Религия, Россия, Духовное управление мусульман г. Москвы, Ислам, Общество
Совет улемов ДУМ принял решение о допустимости работы мусульман курьерами
ДУМ РФ приняло решение о работе курьеров и перевозке допустимых исламом грузов
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) рассмотрел вопрос допустимости работы мусульман курьерами в сфере доставки и логистики и принял ряд решений по допустимости или запрету перевозимых грузов, сообщает сайт религиозной организации.
«
"Совет улемов ДУМ РФ
рассмотрел вопрос допустимости работы в сфере курьерской доставки и логистики и принял решение по вопросу допустимости работы мусульманами в этой сфере. Перевозка дозволенных грузов разрешена, если в этой категории продукты питания, мясо животных, забитых по нормам ислама, овощи, непродовольственные товары: одежда, мебель, посуда, канцелярия, электроника, книги, лекарства и медицинские изделия. Доставка очевидно запретного по религиозным канонам запрещена в случае перевозки курьерами алкогольных напитков, азартных игр, идолов, предметов языческого культа, свинины, мяса животных, умерщвленных недозволенным способом", - отмечается в документе.
Совет улемов также принял богословское заключение в случае, если курьер перевозит смешанное халяльное (разрешенное по исламу) и харамное (запретное).
"Если в грузе содержится и дозволенное, и запретное, но преобладает дозволенное, тогда доставка допускается, но с условием последующей выплаты милостыни. Если неизвестно, к какой категории относится груз (например, доставка осуществляется в закрытых коробках, и у курьера нет сведений о содержимом), перевозка разрешена", - говорится в документе Совета улемов ДУМ РФ.