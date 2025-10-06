Совет улемов ДУМ принял решение о допустимости работы мусульман курьерами

"Если в грузе содержится и дозволенное, и запретное, но преобладает дозволенное, тогда доставка допускается, но с условием последующей выплаты милостыни. Если неизвестно, к какой категории относится груз (например, доставка осуществляется в закрытых коробках, и у курьера нет сведений о содержимом), перевозка разрешена", - говорится в документе Совета улемов ДУМ РФ.