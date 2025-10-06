Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза 7 октября - РИА Новости, 06.10.2025
12:24 06.10.2025
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза 7 октября
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза 7 октября
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза 7 октября

Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в день рождения, 7 октября проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ с рабочей повесткой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра во второй половине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, с рабочей повесткой дня", - сказал Песков журналистам.
Путин проведет встречу с Патрушевым
