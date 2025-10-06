Рейтинг@Mail.ru
Осужденного за вымогательство обвинили в содействии терроризму - РИА Новости, 06.10.2025
05:24 06.10.2025
Осужденного за вымогательство обвинили в содействии терроризму
Осужденного за вымогательство обвинили в содействии терроризму - РИА Новости, 06.10.2025
Осужденного за вымогательство обвинили в содействии терроризму
Следствие предъявило обвинение в вовлечении людей в террористическую деятельность мужчине, осужденному за вымогательство 7 миллионов рублей, говорится в... РИА Новости, 06.10.2025
2025
Осужденного за вымогательство обвинили в содействии терроризму

Осужденного за вымогательство у бизнесмена обвинили в содействии терроризму

Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в вовлечении людей в террористическую деятельность мужчине, осужденному за вымогательство 7 миллионов рублей, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Сам подсудимый утверждал, что просто пытался бескорыстно, "из человеческих побуждений" заставить бизнесмена погасить долг перед бригадой рабочих. Однако суд в 2023 году приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима за вымогательство 7 миллионов рублей. Как указано в приговоре, он также забрал у него машину.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Москве уроженца Узбекистана заподозрили в финансировании терроризма
Вчера, 02:04
Однако в колонию он так и не отправился, оставшись в столичном СИЗО. Следствие посчитало, что еще до ареста мужчина совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Диспозиция статьи предполагает склонение, вербовку, подготовку других людей к совершению преступлений террористической направленности.
В настоящее время расследование по делу завершено, обвиняемый практически ознакомился с его материалами, сказано в документах. Он попросил суд отменить арест. Его защита настаивала, что он является гражданином РФ, женат, имеет на иждивении троих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, для которых он является единственным кормильцем, зарегистрирован и фактически проживал в Москве. События преступления случились уже давно, настаивал осужденный.
Следователь возражал, что осужденный имеет многочисленные криминальные связи на территории РФ и за её пределами, обладает навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов, отмечается в материалах. Кроме того, сказано там, если отменить меру пресечения, то он отправится в колонию, где есть возможность переписки, звонков и свиданий, что даст ему возможность угрожать участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Суд согласился, в итоге дожидаться суда по новому делу обвиняемому предстоит в московском СИЗО.
Обвиняемый в терроризме слесарь оказался гражданином Израиля
27 сентября, 08:05
Обвиняемый в терроризме слесарь оказался гражданином Израиля
27 сентября, 08:05
 
