Осужденного за вымогательство обвинили в содействии терроризму

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в вовлечении людей в террористическую деятельность мужчине, осужденному за вымогательство 7 миллионов рублей, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Сам подсудимый утверждал, что просто пытался бескорыстно, "из человеческих побуждений" заставить бизнесмена погасить долг перед бригадой рабочих. Однако суд в 2023 году приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима за вымогательство 7 миллионов рублей. Как указано в приговоре, он также забрал у него машину.

Однако в колонию он так и не отправился, оставшись в столичном СИЗО. Следствие посчитало, что еще до ареста мужчина совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Диспозиция статьи предполагает склонение, вербовку, подготовку других людей к совершению преступлений террористической направленности.

В настоящее время расследование по делу завершено, обвиняемый практически ознакомился с его материалами, сказано в документах. Он попросил суд отменить арест. Его защита настаивала, что он является гражданином РФ, женат, имеет на иждивении троих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, для которых он является единственным кормильцем, зарегистрирован и фактически проживал в Москве . События преступления случились уже давно, настаивал осужденный.

Следователь возражал, что осужденный имеет многочисленные криминальные связи на территории РФ и за её пределами, обладает навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов, отмечается в материалах. Кроме того, сказано там, если отменить меру пресечения, то он отправится в колонию, где есть возможность переписки, звонков и свиданий, что даст ему возможность угрожать участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.