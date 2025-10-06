Рейтинг@Mail.ru
17:11 06.10.2025
В Омской области мужчине вынесли приговор за бесконтрольный выгул собак
Жителя Усть-Ишимского района Омской области осудили за бесконтрольное выгуливание своих алабаев и немецких овчарок, сообщили в пресс-службе региональной... РИА Новости, 06.10.2025
омская область
происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области мужчине вынесли приговор за бесконтрольный выгул собак

Жителя Омской области осудили за бесконтрольный выгул 4 алабаев и 4 овчарок

© Depositphotos.com / sliper84Собака породы Алабай
Собака породы Алабай - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Depositphotos.com / sliper84
Собака породы Алабай. Архивное фото
ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Жителя Усть-Ишимского района Омской области осудили за бесконтрольное выгуливание своих алабаев и немецких овчарок, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Жители Усть-Ишимского района Омской области жаловались на местного мужчину, который отпускал своих крупных собак гулять без поводков и намордников. Животные ломали заборы и нападали на домашний скот, а также пугали местных жителей.
«

"Установлено, что мужчина, являющийся владельцем четырех алабаев и четырех немецких овчарок, допускал бесконтрольное выгуливание своих питомцев. По результатам проверки прокуратура направила материалы в Главное управление ветеринарии по Омской области для принятия к хозяину собак мер административного воздействия", – говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье "несоблюдение требований к содержанию домашних животных" и штрафу в 10 тысяч рублей.
Свиньи на улице Ревды в Свердловской области. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Мужчину, чьи свиньи "захватили" Ревду, привлекли к ответственности
23 июня, 16:26
 
