В Омской области мужчине вынесли приговор за бесконтрольный выгул собак

"Установлено, что мужчина, являющийся владельцем четырех алабаев и четырех немецких овчарок, допускал бесконтрольное выгуливание своих питомцев. По результатам проверки прокуратура направила материалы в Главное управление ветеринарии по Омской области для принятия к хозяину собак мер административного воздействия", – говорится в сообщении пресс-службы.