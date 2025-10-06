В Омской области мужчине вынесли приговор за бесконтрольный выгул собак

ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Жителя Усть-Ишимского района Омской области осудили за бесконтрольное выгуливание своих алабаев и немецких овчарок, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Жители Усть-Ишимского района Омской области жаловались на местного мужчину, который отпускал своих крупных собак гулять без поводков и намордников. Животные ломали заборы и нападали на домашний скот, а также пугали местных жителей.
«
"Установлено, что мужчина, являющийся владельцем четырех алабаев и четырех немецких овчарок, допускал бесконтрольное выгуливание своих питомцев. По результатам проверки прокуратура направила материалы в Главное управление ветеринарии по Омской области для принятия к хозяину собак мер административного воздействия", – говорится в сообщении пресс-службы.
Мужчину привлекли к административной ответственности по статье "несоблюдение требований к содержанию домашних животных" и штрафу в 10 тысяч рублей.