США отказали Израилю в возобновлении боевых действий против ХАМАС, пишет FT

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Израильские представители, изучая план президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, добивались возможности возобновить боевые действия, если Израиль решит, что палестинское движение ХАМАС нарушило какой-либо пункт соглашения, но им сказали перестать "искать лазейки", пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По словам одного из источников, Нетаньяху и его команда пытались смягчить некоторые элементы предложенного Трампом плана по урегулированию. Однако, как отметил второй источник, в трактовках "невозможно было изменить больше, чем несколько слов здесь и там".
Президент США Дональд Трамп ранее обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа. Согласно плану, в "Совет мира" войдут сам Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.
После геноцида — депортация: выход для Газы найден
28 января, 08:00