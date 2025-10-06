Рейтинг@Mail.ru
План Трампа по Газе стал для Нетаньяху предательством, пишет FT - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/smi-2046581870.html
План Трампа по Газе стал для Нетаньяху предательством, пишет FT
План Трампа по Газе стал для Нетаньяху предательством, пишет FT - РИА Новости, 06.10.2025
План Трампа по Газе стал для Нетаньяху предательством, пишет FT
План президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа стал неожиданной и неприятной развязкой событий для израильского премьера Биньямина... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:04:00+03:00
2025-10-06T10:04:00+03:00
в мире
сша
великобритания
нью-йорк (город)
дональд трамп
биньямин нетаньяху
тони блэр
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986517_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7add09b390110230b2fdc47097861492.jpg
https://ria.ru/20250924/plan-2044158860.html
сша
великобритания
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5f83b6fc84ba43fe8d4582bb32b5301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, нью-йорк (город), дональд трамп, биньямин нетаньяху, тони блэр, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Великобритания, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Тони Блэр, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
План Трампа по Газе стал для Нетаньяху предательством, пишет FT

FT: план Трампа по Газе стал неприятной развязкой для Нетаньяху

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа стал неожиданной и неприятной развязкой событий для израильского премьера Биньямина Нетаньяху и был воспринят как последнее предательство, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Президент США Дональд Трамп ранее обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа. Согласно плану, в "Совет мира" войдут сам Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.
Как пишет издание, проект плана Трампа по Газе был представлен Нетаньяху во время его нахождения в Нью-Йорке в присутствии его ближайших советников и представителей от США.
"Это оказалось неожиданной и неприятной концовкой... Это было похоже на последнее предательство", - заявил источник, осведомленный о встрече.
Как отмечает Financial Times, это был не единственный удар для израильского премьера. Проект плана Трампа стал результатом отчаянного лоббирования со стороны Катара, Саудовской Аравии и других влиятельных арабских и мусульманских стран, которое также сыграло на гневе президента США по поводу удара Израиля 9 сентября по политическим переговорщикам палестинского движения ХАМАС в Дохе. Дипломатическому натиску также способствовало усиление влияния зятя Трампа Джареда Кушнера, добавляет издание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Арабские и мусульманские страны поддержали план Трампа по Газе, пишут СМИ
24 сентября, 23:17
 
В миреСШАВеликобританияНью-Йорк (город)Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуТони БлэрХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала