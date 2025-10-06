План Трампа по Газе стал для Нетаньяху предательством, пишет FT

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа стал неожиданной и неприятной развязкой событий для израильского премьера Биньямина Нетаньяху и был воспринят как последнее предательство, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Президент США Дональд Трамп ранее обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа. Согласно плану, в "Совет мира" войдут сам Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.
"Это оказалось неожиданной и неприятной концовкой... Это было похоже на последнее предательство", - заявил источник, осведомленный о встрече.
Как отмечает Financial Times, это был не единственный удар для израильского премьера. Проект плана Трампа стал результатом отчаянного лоббирования со стороны Катара, Саудовской Аравии и других влиятельных арабских и мусульманских стран, которое также сыграло на гневе президента США по поводу удара Израиля 9 сентября по политическим переговорщикам палестинского движения ХАМАС в Дохе. Дипломатическому натиску также способствовало усиление влияния зятя Трампа Джареда Кушнера, добавляет издание.