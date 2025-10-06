Шатдаун в США может растянуться на недели, пишут СМИ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Приостановка работы правительства США может растянуться на недели, передает AFP со ссылкой на американских чиновников.

"Возможно, эта приостановка работы правительства затянется на недели, а не на дни <...> Обе стороны увязли (в противостоянии. — Прим. ред.) и разговоры о компромиссе почти не ведутся", — заявил Эндрю Конещуски, бывший пресс-секретарь лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера

Отмечается, что пока республиканцы рассчитывают на то, что их оппоненты-демократы сдадутся.

"Я могу ожидать временного соглашения от обеих партий к концу октября", — поделился мнением высокопоставленный чиновник из штата Калифорния Джефф Ли.

Шатдаун в США

Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40% сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Президент Дональд Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдауна для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

В этот период американские Вооруженные силы продолжают нести службу в полном составе, а сотрудники федеральных правоохранительных органов обязаны выходить на работу. Тем не менее зарплату они пока не получают.