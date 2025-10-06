Рейтинг@Mail.ru
Шатдаун в США может растянуться на недели, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2025
09:25 06.10.2025 (обновлено: 10:06 06.10.2025)
Шатдаун в США может растянуться на недели, пишут СМИ
Шатдаун в США может растянуться на недели, пишут СМИ
Приостановка работы правительства США может растянуться на недели, передает AFP со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 06.10.2025
в мире
сша
калифорния
дональд трамп
чак шумер
сша
калифорния
2025
Шатдаун в США может растянуться на недели, пишут СМИ

AFP: приостановка работы правительства США может растянуться на недели

Здание Белого дома в Вашингтоне
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Приостановка работы правительства США может растянуться на недели, передает AFP со ссылкой на американских чиновников.
"Возможно, эта приостановка работы правительства затянется на недели, а не на дни <...> Обе стороны увязли (в противостоянии. — Прим. ред.) и разговоры о компромиссе почти не ведутся", — заявил Эндрю Конещуски, бывший пресс-секретарь лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.
Военные Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Белом доме рассказали, как шатдаун повлиял на военных
3 октября, 20:25
Отмечается, что пока республиканцы рассчитывают на то, что их оппоненты-демократы сдадутся.
"Я могу ожидать временного соглашения от обеих партий к концу октября", — поделился мнением высокопоставленный чиновник из штата Калифорния Джефф Ли.
Дональд Трамп за игрой в гольф - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Трамп собирается играть в гольф, несмотря на шатдаун
4 октября, 17:40

Шатдаун в США

Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40% сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Президент Дональд Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдауна для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
В этот период американские Вооруженные силы продолжают нести службу в полном составе, а сотрудники федеральных правоохранительных органов обязаны выходить на работу. Тем не менее зарплату они пока не получают.
Эксперты предупредили, что каждая неделя шатдауна снижает рост ВВП США на 0,1-0,2 процентного пункта. А если нынешний кризис затянется, его последствия могут сильно ударить по экономике страны.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Стало известно, что планировал Пентагон в случае затяжного шатдауна
2 октября, 15:51
 
В миреСШАКалифорнияДональд ТрампЧак Шумер
 
 
