https://ria.ru/20251006/sk-2046655538.html
СК возбудил уголовное дело после избиения школьника в Кирове
СК возбудил уголовное дело после избиения школьника в Кирове - РИА Новости, 06.10.2025
СК возбудил уголовное дело после избиения школьника в Кирове
Следователи СК устанавливают обстоятельства инцидента в Кирове с участием подростков, которые избили на улице сверстника, возбуждено дело о хулиганстве,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:22:00+03:00
2025-10-06T15:22:00+03:00
2025-10-06T15:22:00+03:00
происшествия
россия
киров
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250731/izhevsk-2032584901.html
россия
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, киров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Киров, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после избиения школьника в Кирове
СК возбудил дело о хулиганстве после избиения школьника в Кирове