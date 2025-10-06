Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после избиения школьника в Кирове
15:22 06.10.2025
СК возбудил уголовное дело после избиения школьника в Кирове
СК возбудил уголовное дело после избиения школьника в Кирове - РИА Новости, 06.10.2025
СК возбудил уголовное дело после избиения школьника в Кирове
Следователи СК устанавливают обстоятельства инцидента в Кирове с участием подростков, которые избили на улице сверстника, возбуждено дело о хулиганстве,... РИА Новости, 06.10.2025
2025
СК возбудил уголовное дело после избиения школьника в Кирове

СК возбудил дело о хулиганстве после избиения школьника в Кирове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Следователи СК устанавливают обстоятельства инцидента в Кирове с участием подростков, которые избили на улице сверстника, возбуждено дело о хулиганстве, сообщает областное управление СК РФ.
Предварительно установлено, что в сентябре около одного из домов по улице Большева в Кирове группа подростков избила школьника. Избиение фиксировалось участниками конфликта на видео.
"Пострадавший получил травмы, ему оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Следователями СК России устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
В Ижевске подростки избили пассажира трамвая за замечание
