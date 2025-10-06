Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области разбираются в обстоятельствах гибели школьницы - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/sk-2046620163.html
В Свердловской области разбираются в обстоятельствах гибели школьницы
В Свердловской области разбираются в обстоятельствах гибели школьницы - РИА Новости, 06.10.2025
В Свердловской области разбираются в обстоятельствах гибели школьницы
Следственный комитет и полиция разбираются в ситуации с гибелью 16-летней девушки в поселке Буланаш Свердловской области, сообщили РИА Новости в управлениях МВД РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:14:00+03:00
2025-10-06T13:14:00+03:00
происшествия
свердловская область
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251001/dagestan-2045625513.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области разбираются в обстоятельствах гибели школьницы

СК разбирается в ситуации со смертью школьницы в Буланаше Свердловской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Следственный комитет и полиция разбираются в ситуации с гибелью 16-летней девушки в поселке Буланаш Свердловской области, сообщили РИА Новости в управлениях МВД и СК по региону.
Ранее местные СМИ сообщили, что школьницу из Екатеринбурга, приехавшую в гости к друзьям в Буланаш, нашли ночью 4 октября с тяжелыми травмами и доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. Якобы инциденту предшествовал конфликт на почве ревности.
"В обстоятельствах данной ситуации в настоящее время разбираются следователи и полицейские", - ответили РИА Новости на вопрос об этом инциденте.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Дагестане нашли пропавшую школьницу
1 октября, 14:14
 
ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала