https://ria.ru/20251006/sk-2046620163.html
В Свердловской области разбираются в обстоятельствах гибели школьницы
В Свердловской области разбираются в обстоятельствах гибели школьницы - РИА Новости, 06.10.2025
В Свердловской области разбираются в обстоятельствах гибели школьницы
Следственный комитет и полиция разбираются в ситуации с гибелью 16-летней девушки в поселке Буланаш Свердловской области, сообщили РИА Новости в управлениях МВД РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:14:00+03:00
2025-10-06T13:14:00+03:00
2025-10-06T13:14:00+03:00
происшествия
свердловская область
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251001/dagestan-2045625513.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области разбираются в обстоятельствах гибели школьницы
СК разбирается в ситуации со смертью школьницы в Буланаше Свердловской области