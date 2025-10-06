https://ria.ru/20251006/sk-2046608832.html
СК просит заочно арестовать главреда "Дождя"* Дзядко*
СК просит заочно арестовать главреда "Дождя"* Дзядко* - РИА Новости, 06.10.2025
СК просит заочно арестовать главреда "Дождя"* Дзядко*
Следствие просит заочно выдать санкцию на арест главреда "Дождя"* Тихона Дзядко* по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента, сказано в... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:35:00+03:00
2025-10-06T12:35:00+03:00
2025-10-06T13:10:00+03:00
происшествия
россия
тихон дзядко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776091438_0:87:1833:1118_1920x0_80_0_0_d00e10f8d1075414530a70503607dad4.jpg
https://ria.ru/20250925/taratuta-2044180013.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776091438_24:0:1657:1225_1920x0_80_0_0_8810c52acee42f0ee638c1c3ec521318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тихон дзядко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тихон Дзядко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК просит заочно арестовать главреда "Дождя"* Дзядко*
Следствие попросило заочно арестовать главреда "Дождя" Дзядко
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест главреда "Дождя"* Тихона Дзядко* по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента, сказано в материалах Головинского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суд поступило ходатайство о заочном избрании Дзядко
* меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в материалах.
По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ, санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы.
Ранее столичный главк СК РФ
сообщал, что против Дзядко* возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, он объявлен в розыск.
На прошлой неделе Головинский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест журналисток "Дождя" Екатерины Котрикадзе* и Валерии Ратниковой*, им вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и грозит до 10 лет колонии.
* СМИ и физические лица, имеющие статус иностранного агента.