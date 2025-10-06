СК просит заочно арестовать главреда "Дождя"* Дзядко*

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест главреда "Дождя"* Тихона Дзядко* по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента, сказано в материалах Головинского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"В суд поступило ходатайство о заочном избрании Дзядко * меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в материалах.

По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ, санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Ранее столичный главк СК РФ сообщал, что против Дзядко* возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, он объявлен в розыск.

На прошлой неделе Головинский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест журналисток "Дождя" Екатерины Котрикадзе* и Валерии Ратниковой*, им вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и грозит до 10 лет колонии.