Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава ГВСУ №8 просил отпустить его из СИЗО под залог - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/sizo-2046553931.html
Экс-глава ГВСУ №8 просил отпустить его из СИЗО под залог
Экс-глава ГВСУ №8 просил отпустить его из СИЗО под залог - РИА Новости, 06.10.2025
Экс-глава ГВСУ №8 просил отпустить его из СИЗО под залог
Бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, просил суд отпустить его из СИЗО... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T01:18:00+03:00
2025-10-06T01:18:00+03:00
москва
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
https://ria.ru/20251004/kuryanova-2046305705.html
https://ria.ru/20251001/sud-2045649322.html
москва
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, донецкая народная республика
Москва, Россия, Донецкая Народная Республика
Экс-глава ГВСУ №8 просил отпустить его из СИЗО под залог

Экс-глава ГВСУ №8 Выгулярный просил отпустить его из СИЗО под залог

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, просил суд отпустить его из СИЗО под залог, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Выгулярный просил суд смягчить ему меру пресечения, изменив её на домашний арест, запрет определенных действий или залог. Его защита указывала, что "в ходе следствия осуществляется волокита, предварительное расследование уголовного дела производится неэффективно", с обвиняемым редко проводятся следственные действия, следует из материалов.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Фигурантка дела министра Нечаева заявила о трудностях в СИЗО
4 октября, 03:04
Адвокаты также подчеркивали, что суд незаконно заключил Выгулярного под стражу, так как обстоятельства инкриминируемого ему деяния связаны с деятельностью предпринимательского характера. Суд отверг доводы защиты и оставил мужчину в СИЗО, заключается в материалах.
Мещанский суд Москвы в начале сентября продлил Выгулярному срок ареста. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Выгулярный ранее возглавлял Главное военно-строительное управление №8 (ГВСУ-8), также занимал должность советника генерального директора АО "Оргэнергострой". По данным ряда СМИ, первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова арестована в рамках расследования дела в отношении Выгулярного.
Мещанский суд столицы 30 мая приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего главу государственного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе за дачу взятки экс-директору по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадию Сахарову в размере более 30 миллионов за помощь при реализации контрактов. Сахаров получил 12 лет.
Вадим Мошкович в суде - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Основателя "Русагро" Мошковича оставили в СИЗО
1 октября, 15:31
 
МоскваРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала