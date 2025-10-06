Экс-глава ГВСУ №8 просил отпустить его из СИЗО под залог

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, просил суд отпустить его из СИЗО под залог, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Выгулярный просил суд смягчить ему меру пресечения, изменив её на домашний арест, запрет определенных действий или залог. Его защита указывала, что "в ходе следствия осуществляется волокита, предварительное расследование уголовного дела производится неэффективно", с обвиняемым редко проводятся следственные действия, следует из материалов.

Адвокаты также подчеркивали, что суд незаконно заключил Выгулярного под стражу, так как обстоятельства инкриминируемого ему деяния связаны с деятельностью предпринимательского характера. Суд отверг доводы защиты и оставил мужчину в СИЗО, заключается в материалах.

Мещанский суд Москвы в начале сентября продлил Выгулярному срок ареста. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ ).

Выгулярный ранее возглавлял Главное военно-строительное управление №8 (ГВСУ-8), также занимал должность советника генерального директора АО "Оргэнергострой". По данным ряда СМИ, первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова арестована в рамках расследования дела в отношении Выгулярного.