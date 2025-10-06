Рейтинг@Mail.ru
07:23 06.10.2025
Синоптик предупредил о тумане в Московском регионе в понедельник
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Очаги туманов отмечены в Московском регионе утром в понедельник, видимость местами ухудшилась до 300 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На столичный регион опустились густые дымки и туманы - самый главный признак наступления классической золотой осени. В Москве на ВДНХ сейчас дымка, видимость 2,4 километра. В Шереметьево - 2,6 километра. Во Внуково слабая морось, аэродром частично закрыт туманом - видимость 1 километр. В Домодедово туман, видимость ухудшилась до 300-400 метров. В Жуковском туман, видно до 600 метров", - рассказал Тишковец.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре
28 сентября, 17:13
 
МоскваЖуковскийЕвгений ТишковецШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
